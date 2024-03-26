Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар и искали людей в «Крокус Сити Холле», работали с риском для жизни. Спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован.
Как рассказал, заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов, пожарные в момент ЧП находились на четвертом этаже здания, когда началось обрушение кровли. Однако им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания, сообщает портал «Москва 24».
«Нахождение там людей по организации тушения внутри здания было опасно. В связи с этим было принято решение о выводе людей из здания. Хочу отметить, что на четвертом этаже находился спасательный расчет, который <…> был отрезан при эвакуации. Но они молодцы, справились, прошли по техническим этажам и вышли на противоположную сторону, тем самым спасли свою жизнь и смогли успешно организовать ликвидацию <… > очага пожара», — отметил Андрей Иванов.
В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как московская скорая работала в «Крокусе».
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