Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист Инстаграм 38 0

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.

Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар и искали людей в «Крокус Сити Холле», работали с риском для жизни. Спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован.

Как рассказал, заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов, пожарные в момент ЧП находились на четвертом этаже здания, когда началось обрушение кровли. Однако им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания, сообщает портал «Москва 24».

«Нахождение там людей по организации тушения внутри здания было опасно. В связи с этим было принято решение о выводе людей из здания. Хочу отметить, что на четвертом этаже находился спасательный расчет, который <…> был отрезан при эвакуации. Но они молодцы, справились, прошли по техническим этажам и вышли на противоположную сторону, тем самым спасли свою жизнь и смогли успешно организовать ликвидацию <… > очага пожара», — отметил Андрей Иванов.

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как московская скорая работала в «Крокусе».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
26 мар
Эвакуационная петля: как московская скорая работала в «Крокусе»
26 мар
Глава ФСБ о побеге устроивших теракт в «Крокусе»: «На той стороне хотели встретить как героев»
26 мар
Группа «Пикник» проведет благотворительный концерт в память о жертвах теракта в «Крокусе»
26 мар
Сотрудница МИД России погибла в результате теракта в «Крокусе»
26 мар
«Последнее, что он сказал»: на месте теракта в «Крокусе» завершается поисковая операция
26 мар
«Разрушить единство»: Краснов о цели теракта в «Крокусе» и обстрелов регионов РФ
26 мар
В Совбезе РФ назвали страну, которая может стоять за терактом в «Крокусе»
26 мар
Несут цветы, зажигают свечи: Вена присоединилась к акции памяти по жертвам теракта в «Крокусе»
26 мар
Московская санавиация помогла воссоединиться паре, пострадавшей в «Крокусе»
26 мар
Глумятся, как могут: россиян предупредили о мошенничествах после теракта в «Крокусе»
+5° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 61%
92.78
0.17 100.37
0.15
Потеряют все: для каких знаков коридор затмений особо опасен с 25 марта п...

Последние новости

16:07
«На линии разлома»: власти Франции разругались при выборе певицы для выступления на Олимпиаде
15:54
«Мужество и профессионализм»: Путин отметил работу прокуроров в новых регионах России
15:50
«Она выглядела старше»: как обезопасить детей-моделей от преследователей в сети
15:35
Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой
15:23
Генерал-полковник Андрей Мордвичев удостоен звания Героя России
15:21
Эвакуационная петля: как московская скорая работала в «Крокусе»

Сейчас читают

Быстро поднятое не считается упавшим? Можно ли есть упавшие на пол печенье, пиццу, макароны и другую еду
"Делают из людей биодроны": теракт в "Крокус Сити Холле" назвали страшнейшим за долгие годы
«Немедленно»: назван единственный способ завершить конфликт на Украине
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок