Московские пожарные спасали людей в «Крокус Сити», рискуя собой

Сотрудники МЧС, которые ликвидировали пожар и искали людей в «Крокус Сити Холле», работали с риском для жизни. Спустя час после тушения один из расчетов оказался заблокирован.

Как рассказал, заместитель руководителя столичного департамента по делам гражданской обороны Андрей Иванов, пожарные в момент ЧП находились на четвертом этаже здания, когда началось обрушение кровли. Однако им удалось выбраться наружу через технические этажи и начать локализацию возгорания, сообщает портал «Москва 24».

«Нахождение там людей по организации тушения внутри здания было опасно. В связи с этим было принято решение о выводе людей из здания. Хочу отметить, что на четвертом этаже находился спасательный расчет, который <…> был отрезан при эвакуации. Но они молодцы, справились, прошли по техническим этажам и вышли на противоположную сторону, тем самым спасли свою жизнь и смогли успешно организовать ликвидацию <… > очага пожара», — отметил Андрей Иванов.

В настоящее время в больницах Москвы и Московской области остаются 92 пострадавших при теракте, в том числе шесть детей. Амбулаторную помощь получили 205 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как московская скорая работала в «Крокусе».