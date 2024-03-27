Россияне сдали десять тысяч литров крови после теракта в «Крокусе»
Все эти дни к врачам стояли огромные очереди.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Больше 24 тысяч человек за время, минувшее с момента теракта, пришли в пункты сдачи крови, чтобы помочь пострадавшим. Медики признают, что давно не видели такого наплыва доноров.
В некоторых центрах пришлось продлевать время работы, где-то просили прийти позже, когда может возникнуть дефицит. Но все эти дни к врачам стояли огромные очереди.
Россияне сдали десять тысяч литров крови. При этом, как отмечается, заготовлено почти две тысячи литров плазмы.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 139.
Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
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