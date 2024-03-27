В Белгородской области сбили 18 воздушных целей

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Российская ПВО сбила 18 снарядов Vampire над Белгородской областью

Фото, видео: © РИА Новости / Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Сейчас в регионе работают оперативные службы.

Над Белгородом и его окрестностями наша система ПВО за ночь сбила 18 воздушных целей. По данным губернатора региона Вячеслава Гладкова, в результате этой атаки со стороны украинских боевиков госпитализирован один местный житель.

Мужчина получил осколочные ранения. Также повреждены более десяти частных домов — в них выбиты окна, посечены крыши и заборы.

Пострадали и несколько автомобилей. Сейчас на местах работают оперативные службы, а уже днем специалисты проведут обходы и разминирование территории.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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