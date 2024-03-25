Прощай, зима: москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни

Когда уже можно будет убирать зимние вещи?

Последняя неделя марта порадует жителей столицы теплом — в Москве заметно улучшится погода после пасмурных и дождливых выходных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.

Потеплеет до +17 градусов тепла — почти майские показатели будут ожидаться к 31 марта. Местами воздух может прогреться аж до +20.

«В субботу потеплеет до +10…+15 градусов, а в воскресенье максимальная температура повысится до +12…+17 градусов, местами до +20 градусов. А это уже климатические показатели начала мая», — порадовал москвичей специалист.

Он отметил, что март в этом году — почти на два градуса теплее обычного, а к концу месяца и вовсе возможен рекорд.

«При таком сценарии раньше срока наступит фенологическая весна — начнет просыпаться природа!» — добавил синоптик.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потепление до девяти градусов прогнозируется в Москве 25 марта.