Прощай, зима: москвичам пообещали летнюю погоду в ближайшие дни

Синоптик Тишковец: в столице может потеплеть до +20
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
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Когда уже можно будет убирать зимние вещи?
Последняя неделя марта порадует жителей столицы теплом — в Москве заметно улучшится погода после пасмурных и дождливых выходных. Об этом в своем Telegram-канале рассказал синоптик центра «Фобос» Евгений Тишковец.
Потеплеет до +17 градусов тепла — почти майские показатели будут ожидаться к 31 марта. Местами воздух может прогреться аж до +20.
«В субботу потеплеет до +10…+15 градусов, а в воскресенье максимальная температура повысится до +12…+17 градусов, местами до +20 градусов. А это уже климатические показатели начала мая», — порадовал москвичей специалист.
Он отметил, что март в этом году — почти на два градуса теплее обычного, а к концу месяца и вовсе возможен рекорд.
«При таком сценарии раньше срока наступит фенологическая весна — начнет просыпаться природа!» — добавил синоптик.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потепление до девяти градусов прогнозируется в Москве 25 марта.
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