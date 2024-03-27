Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США

Эфирная новость 27 0

Требуют они одного — остановить кровопролитие в Секторе Газа.

Фото, видео: Reuters / ELIZABETH FRANTZ; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Методы европейских фермеров позаимствовали пропалестинские активисты. Кучи земли и навоза они набросали у резиденций американских чиновников. В их числе советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин.

Митингующие скандировали лозунги, обвиняющие США в поддержке геноцида в Секторе Газа. Досталось и президенту США Джо Байдену. Его речь о здравоохранении в Штатах активисты то и дело прерывали вопросами о медобслуживании в Газе. И в очередной раз обвинили американского президента в поддержке преступлений Израиля.

А эти огненные кадры из Иордании. Ночью протестующие окружили посольство Израиля в Аммане. Они призвали выслать посла и разорвать все связи с Еврейским государством из-за войны в Секторе Газа, где по данным палестинского Минздрава, погибли уже больше тридцати двух тысяч жителей. На место прибыли десятки полицейских и попытались силой разогнать толпу.

Пропалестинские шествия прошли и в Марокко. С флагами и плакатами местные жители вышли на улицы одного из крупных городов. Они тоже потребовали остановить кровопролитие в Секторе Газа. Демонстранты скандировали лозунги против политики Израиля, обвинив его в жестокой оккупации Палестины, которая привела к многочисленным жертвам среди женщин и детей, а также гуманитарной катастрофе.

Ранее 5-tv.ru писал, что СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа на время Рамадана.

Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта
26 мар
ЦАХАЛ подтвердила ликвидацию «третьего номера» в ХАМАС Марвана Иссы
25 мар
СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в секторе Газа на время Рамадана
15 мар
В ХАМАС рассказали о судьбе взятых в плен россиян
14 мар
«Уничтожить всех, включая младенцев»: нарушает ли Израиль правила ведения войны в Газе
11 мар
Нетаньяху назвал возможные сроки завершения операции в секторе Газа
8 мар
Пять жителей сектора Газа погибли при сбросе с воздуха коробок с гумпомощью
5 мар
«Бесчеловечный шаг»: Россия призвала пересмотреть увольнение сотрудников БАПОР
3 мар
Ударов по мирным не было? В ЦАХАЛ озвучили свою версию инцидента с сотней погибших в Палестине
2 мар
ХАМАС и Израиль договорились о сроках перемирия
27 февр
«К концу выходных»: Байден, облизывая мороженое, пообещал решить ситуацию в Газе
+6° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
92.57
-0.21 100.41
0.04
Ученые нашли в Иудейской пустыне древний гороскоп для характеристики личн...

Последние новости

16:36
«Действительно верю»: боевик ВСУ предположил скорую заморозку конфликта на Украине
16:28
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
16:27
«Выдавливает противника»: армия России ведет активные действия у Работинского выступа
16:19
«Дело дойдет»: Запад предрек Украине потерю еще большего числа территорий
16:08
Следствие требует арестовать замглавы Федеральной таможенной службы Ягодкину
15:57
Проблемная точка: почему авто нельзя ставить в сервис с грязными колесами

Сейчас читают

Александр Окунь: Возможно ли возрождение украинского интернационализма?
Игрушки, лайки, комментарии: адвокат Жорин назвал неочевидные «проступки», за которые грозит тюрьма
Страшный рок принцессы Уэльской: какое проклятье настигло Кейт Миддлтон
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок