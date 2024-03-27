Пропалестинские активисты разбросали навоз у домов чиновников в США
Требуют они одного — остановить кровопролитие в Секторе Газа.
Фото, видео: Reuters / ELIZABETH FRANTZ; 5-tv.ru
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Методы европейских фермеров позаимствовали пропалестинские активисты. Кучи земли и навоза они набросали у резиденций американских чиновников. В их числе советник президента по нацбезопасности Джейк Салливан и глава Пентагона Ллойд Остин.
Митингующие скандировали лозунги, обвиняющие США в поддержке геноцида в Секторе Газа. Досталось и президенту США Джо Байдену. Его речь о здравоохранении в Штатах активисты то и дело прерывали вопросами о медобслуживании в Газе. И в очередной раз обвинили американского президента в поддержке преступлений Израиля.
А эти огненные кадры из Иордании. Ночью протестующие окружили посольство Израиля в Аммане. Они призвали выслать посла и разорвать все связи с Еврейским государством из-за войны в Секторе Газа, где по данным палестинского Минздрава, погибли уже больше тридцати двух тысяч жителей. На место прибыли десятки полицейских и попытались силой разогнать толпу.
Пропалестинские шествия прошли и в Марокко. С флагами и плакатами местные жители вышли на улицы одного из крупных городов. Они тоже потребовали остановить кровопролитие в Секторе Газа. Демонстранты скандировали лозунги против политики Израиля, обвинив его в жестокой оккупации Палестины, которая привела к многочисленным жертвам среди женщин и детей, а также гуманитарной катастрофе.
Ранее 5-tv.ru писал, что СБ ООН принял резолюцию о прекращении огня в Секторе Газа на время Рамадана.
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