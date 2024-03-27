Минобороны: российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ
Фото: © РИА Новости
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РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Российские войска нанесли удары по местам сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным военного ведомства, удары наносились с применением авиации, дронов и артиллерии.
«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении Минобороны РФ.
За прошедшие сутки российскими ПВО сбиты 210 беспилотников ВСУ и 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео.
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