Российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 88 0

Минобороны: российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ

Российские войска ударили по пунктам сборки беспилотников ВСУ

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска нанесли удары по местам сборки и хранения украинских беспилотников. Об этом сообщает Минобороны России.

По данным военного ведомства, удары наносились с применением авиации, дронов и артиллерии.

«Нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах», — говорится в сообщении Минобороны РФ.

За прошедшие сутки российскими ПВО сбиты 210 беспилотников ВСУ и 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что дуэль украинского и российского дронов под Артемовском попала на видео.

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