Киевский режим продолжает терять боевиков на фронте.

Вооруженные силы России постепенно выдавливают армию Украины из Работинского выступа. Такое заявление сделал глава запорожского общественного движения «Мы — вместе с Россией», сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Наши армия постепенно выдавливает противника из Работинского выступа, атакуя на северо-востоке от Новопрокоповки… В самом Работино наши войска улучшили позиции по переднему краю», — приводит РИА Новости его слова.

Кроме того, российским бойцам удалось отразить атаки ВСУ в районе Нестерянки, северо-западнее Вербового и Работино. В ходе боев в последнем населенном пункте войска Украины потеряли тысячи боевиков, подчеркнул Рогов.

Российская спецоперация и провалившееся контрнаступление ВСУ

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что миротворческая миссия России якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Спустя почти полтора года проведения СВО украинская сторона начала контрнаступление. Владимир Путин подтвердил его начало 4 июня. Согласно последним данным Минобороны РФ, только за четыре месяца контрнаступления потери Украины составили свыше 90 тысяч боевиков.

Армии РФ также удалось уничтожить 1900 бронемашин и порядка 600 танков. В конце 2023 года тогдашний главком ВСУ Валерий Залужный признал провал контрнаступления. Такое заявление, к слову, сильно разгневало президента Незалежной Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВСУ потеряли в зоне российской спецоперации семь шведских танков Strv 122 из десяти. Как минимум одна из этих боевых машин не подлежит восстановлению.