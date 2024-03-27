«Нас ничем не испугать»: зрители собрались на концерт группы «Пикник» в Петербурге

Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный выступление музыкантов в прямом эфире и без рекламы.

На концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический», который музыкальная группа даст в память о жертвах теракта в «Крокус Сити Холле», раскуплены все билеты. Несмотря на то, что выступление начнется в 19 часов, уже сейчас холле большого концертного зала «Октябрьский» полно народу — люди пришли задолго до начала.

Среди зрителей сегодня и те, кто был в концертном зале «Крокуса» 22 марта и чудом спасся.

«Надо поддержать группу, показать, что мы ее любим и что нас не испугать», — говорит Светлана Хонненкова.

Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.

Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире. Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что Корчемный рассказал о подготовке к концерту «Пикника».