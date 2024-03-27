Только это уместно: какие песни исполнят музыканты «Пикник» на концерте в Петербурге
Шклярский: на концерте «Пикника» в Петебруге будут звучать только уместные песни
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich
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Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.
На концерте группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» в Петербурге будут звучать только уместные композиции, ведь цель выступления — почтить память жертв теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом рассказал лидер группы «Пикник» Эдмунд Шклярский.
«Мы постарались убрать какое-то количество песен, которые нам показались неуместными. Не то, что веселых. Слава Богу, что у нас веселых песен нет», — сказал Шклярский.
Концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» состоится в большом концертном зале «Октябрьский». Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.
Телеканал РЕН ТВ покажет благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире. Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в концертном зале вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене в «Крокус Сити Холле» выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.
По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что лидер группы «Пикник» рассказал о сгоревших в «Крокусе» инструментах.
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