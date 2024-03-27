«Пикник» начал концерт в Петербурге с песни «Я — пущенная стрела»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 215 0

В Петербурге начался концерт группы «Пикник» с песни «Я — пущенная стрела»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире.

Благотворительный концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» начался с песни «Я — пущенная стрела». Кадры с выступления есть в распоряжении 5-tv.ru.

Концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» проходит в большом концертном зале «Октябрьский». Деньги, которые удастся получить в рамках акции, будут направлены на адресную помощь пострадавшим и их родным, реабилитацию пострадавших, в том числе приобретение средств реабилитации и лекарств. Также на полученные средства возможно будет оплатить жертвам теракта социально-бытовые нужды, психологическую и психосоциальную помощь.

Телеканал РЕН ТВ показывает благотворительный концерт, средства с которого будут направлены пострадавшим, в прямом эфире. Руководство телеканала приняло решение провести трансляцию без рекламы, а также намерено призвать телезрителей присоединится к благотворительной акции.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в «Крокус Сити Холле» вечером 22 марта. Ожидалось, что там выступит группа «Пикник», но в здание ворвались неизвестные в камуфляже и открыли стрельбу. Возбуждено уголовное дело по статье о террористическом акте.

По последним данным, число погибших достигло 140 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. Предварительно, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему не все музыканты смогли принять участие в благотворительном концерте «Пикника».

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл
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