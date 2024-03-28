Морозы до 40 градусов ожидаются в ряде регионов России

Вильфанд: аномальные морозы придут в Сибирь и Иркутскую область
Фото: www.globallookpress.com / Matthias Bein
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Среди них — Забайкальский край и Бурятия.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что аномальные морозы до минус 40 градусов вскоре ожидают жителей Забайкальского края, Бурятии, Урала, Сибири и Иркутской области.
«Если температура в холодный период времени на семь и более градусов ниже нормы, это опасно. В некоторых регионах прогнозируется опасность», — цитирует синоптика РИА Новости.
Специалист отметил, что в Ненецком автономном округе и Республике Коми в период с 27 по 29 марта температура воздуха будет на семь-десять градусов ниже нормы, составив при этом минус 27-28 градусов.
А в Ямало-Ненецком автономном округе показатели снизятся на шесть-девять градусов ниже нормы до минус 32. В Ханты-Мансийском автономном округе ожидаются морозы до минус 20-23 градусов, а в Красноярском крае — до минус 35.
Вильфанд добавил, что в Бурятии и Забайкальском крае ожидается около минус 25, в Якутии — до минус 36-40 градусов, а в Иркутской области — минус 23-30.
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