До Киева доведут: новые улики появились в расследовании теракта в «Крокусе»

Основной версией следствия становится причастность к организации нападения спецслужб Украины.

Автомат Калашникова, который мог принадлежать атаковавшим «Крокус» террористам, нашли 26 марта в кювете трассы М-3 «Украина» по дороге из Москвы в Брянск. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник.

Основной версией следствия, исходя из официальных заявлений, становится причастность к организации теракта спецслужб Украины. Предположительно, бандиты могли выбросить этот автомат, когда уезжали из Москвы.

На нем отсутствовал плечевой ремень, но оставался магазин с патронами. Два автомата Калашникова уже были найдены в самом «Крокусе».

Анализ позволит понять, как террористы завладели оружием. Следователи также изучают биографию подозреваемых по их гаджетам, чтобы восстановить полную хронологию трагедии.

Фигуранты дела в настоящее время находятся в СИЗО «Лефортово». Они содержатся в одиночных камерах, проходят карантин, а потом их, вероятно, распределят в разные двухместные камеры.

Пока что арестованы 8 из 11 задержанных по делу о теракте. Все они — выходцы из Таджикистана.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.

Силовикам удалось оперативно задержать 11 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.