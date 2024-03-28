Один из обвиняемых по делу о теракте в «Крокусе» Исломов обжаловал арест
Суд прежде заключил под стражу всех восьмерых фигурантов до 22 мая.
Фото: Пресс-служба Басманного суда / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Один из фигурантов дела о теракте в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» обжаловал свой арест до 22 мая. Об этом говорится в картотеке на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.
Согласно опубликованным данным, речь идет об Аминчоне Исломове, который продал машину устроившим теракт. Именно на этом авто они позднее пытались скрыться, двигаясь в сторону Украины. Апелляция зарегистрирована сегодня, 28 марта.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.
По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.
Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.
Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы до 22 мая. Следственные мероприятия продолжаются.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами.
- 28 мар
- «Это единение, консолидация»: Пригожин заявил о важности акции «Голос мой услышь»
- 28 мар
- Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами
- 28 мар
- Агаларов: в «Крокусе» были заперты двери только в служебные помещения
- 28 мар
- Песков призвал относиться с осторожностью к публикациям западных СМИ о теракте
- 28 мар
- В Киргизии призвали граждан не поддаваться на попытки вербовки для терактов
- 28 мар
- Агаларов: окончательного решения по восстановлению «Крокуса» еще не принято
- 28 мар
- Стас Михайлов поддержал акцию «Голос мой услышь» в помощь пострадавшим при теракте в «Крокусе»
- 28 мар
- Более 70 пострадавших при теракте в «Крокусе» продолжают лечение в больницах
- 28 мар
- «Оказывают убийственный эффект»: кто и чем накачивал стрелков перед терактом в «Крокусе»
- 28 мар
- Люся Чеботина присоединилась к акции «Голос мой услышь» в поддержку пострадавших при теракте в «Крокусе»
Читайте также
42%
0.02 100.27
-0.14
Нашли ошибку?