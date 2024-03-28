Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами

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Евгения Романова
Евгения Романова Эксклюзив 1 570 0

В результате трагедии, по последним данным, погибли 143 человека.

Фигуранты дела о теракте в «Крокусе» действовали под психотропными веществами

Фото: Reuters / Yulia Morozova

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Четверо обвиняемых в совершении теракта в подмосковном «Крокус Сити Холл» могли находиться в момент нападения под действием психотропных веществ. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По словам собеседника, в настоящее время специалисты проводят экспертизу для определения, что именно принимали обвиняемые.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Стрельба произошла в здании «Крокус Сити Холла» вечером 22 марта. Ожидалось, что на сцене концертного зала выступит группа «Пикник», но внутрь ворвались люди в камуфляже и открыли огонь.

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По последним данным, число погибших достигло 143 человек, количество пострадавших выросло до 360, 11 из них — дети. Около 13 тысяч квадратных метров были охвачены огнем, так как террористы подожгли концертный зал.

Автомобиль, на котором, предварительно, передвигались преступники, был остановлен в Брянской области. По данным ФСБ, силовики задержали четырех подозреваемых, которые пытались пересечь границу России с Украиной. По одной из версий, они имели некоторые контакты на стороне Незалежной.

Всего по делу о теракте были задержаны 11 человек, восемь из них арестованы. Следственные мероприятия продолжаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что полицейские установили авто обвиняемых в теракте по видео из горящего «Крокуса».

Тема:
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