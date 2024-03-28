Президент Франции несколько раз заявлял о возможности ввода военного контингента альянса на помощь киевскому режиму.

Президенту Франции Эммануэлю Марону стоит подумать над ответом России в случае, если Париж действительно отправит свои войска на Украину. С таким заявлением в эфире телеканала LCI выступил экс-глава главного военного штаба ЕС Жан-Поль Перрюш.

По его мнению, Макрону стоило бы просчитать возможные риски и серьезные последствия, которые наверняка наступят, если его слова станут реальностью. Например, что произойдет, когда российские войска могут открыть огонь по французским солдатам, которые будут выступать на стороне ВСУ.

«Обсуждаемые сегодня сценарии не предполагают решения насущных оперативных задач на фронте, а значит, вряд ли сработают, если мы не предусмотрим, что произойдет, когда русские откроют огонь», — сказал Перрюш.

Офицер также предположил, что настоящей целью громких заявлений Макрона было опровергнуть слова руководства США и НАТО, которые однозначно говорили о невозможности участия военного контингента в конфликте на Украине. По словам Перрюша, президент Франции просто хотел «посеять сомнения в рядах русских» и набрать очки среди сторонников киевского режима.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войск НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что сказала премьер Италии о возможности отправки войск НАТО на Украину.