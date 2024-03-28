Премьер Италии о возможности отправки войск НАТО на Украину: «Я уже высказалась Макрону»

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 57 0

Мелони упрекнула Макрона после его заявлений об отправке войск НАТО на Украину

Премьер Италии о возможности отправки войск НАТО на Украину: «Я уже высказалась Макрону»

Фото: Reuters / Heiko Junge

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Тема:
Спецоперация

Президент Франции неоднократно заявлял, что военный контингент альянса может принимать участие в конфликте на стороне ВСУ.

Премьер-министр Италии Джорджи Мелони лично заявила президенту Франции Эммануэлю Макрону о своем несогласии отправить войска НАТО на Украину. Об этом политик рассказала в эфире телеканала Rete4.

«Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем», — цитирует Мелони портал Open.

Премьер Италии подчеркнула, что допущенные французским лидером заявления привели к тому, что европейские СМИ начали всерьез говорить о подготовке к большой войне. Поэтому руководству стран нужно быть максимально осторожными в своих речах.

Прежде Эммануэль Макрон неоднократно заявлял о возможности ввода войска НАТО на Украину. Согласно заявлению директора Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина, Франция действительно готовит целый контингент примерно в две тысячи человек для отправки для помощи ВСУ.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Коллективный Запад во главе с США и Великобританией назвали СВО вторжением и развели полномасштабную информационную войну против России, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что во Франции заявили о провале кампании Макрона против России.

Тема:
Спецоперация
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