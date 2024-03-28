Схрон террористов из «Крокуса» обнаружили в Москве

Именно оттуда они извлекли оружие.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Pavel Volkov; 5-tv.ru
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На Дмитровском шоссе в ходе следственных действий был обнаружен схрон, откуда террористы извлекли оружие для атаки на «Крокус». Об этом 5-tv.ru сообщил источник.
На месте теракта в «Крокус Сити Холле» 28 марта завершилась проверка показаний с одним из террористов. Такую же процедуру проведут со всеми исполнителями теракта.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». Число жертв, по последним данным СК, достигло 143.
Силовикам удалось задержать 12 подозреваемых. Ряд фигурантов уже отправлен в СИЗО.
Ранее 5-tv.ru писал, что автомат Калашникова, который мог принадлежать атаковавшим «Крокус» террористам, нашли 26 марта в кювете трассы М-3 «Украина» по дороге из Москвы в Брянск.
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