«На всю страну»: Погребняк сделала важное заявление о личной жизни

Как отреагировала Ольга Бузова на откровение подруги?

Модель и блогер Мария Погребняк в эфире шоу на федеральном канале призналась, что выйдет замуж в ближайшее время. Таким образом она ответила на вопрос певицы Ольги Бузовой о том, хочет ли вновь связать себя узами брака.

«Мария Погребняк на всю страну сообщила, что скоро выйдет замуж», — объявила затем исполнительница хита «Мало половин».

Бузова также пошутила, что испытывает радость от того, что узнала об этом лично, а не из социальных сетей. Известно, что на данный момент модель счастлива в отношениях с хоккеистом и бизнесменом Игорем Головинским.

Ее брак с футболистом Павлом Погребняком считался одним из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе. Но спустя 17 лет отношений супруги решили разойтись.

При этом они остаются в хороших отношениях. Звезда называет бывшего мужа «родным человеком» и радуется его победам.

Ранее 5-tv.ru писал, что Погребняк рассказала о новых отношениях.