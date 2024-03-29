Документальное подтверждение: что удалось выяснить СК по делу о теракте в «Крокусе»

Пожалуй, главные новости минувшего дня касаются расследования теракта в «Крокус Сити Холле». В деле новый фигурант — и заявить, как другие сообщники, что он непричастен к нападению и вообще не знал о готовящейся атаке, у него вряд ли получится.

Ведь он, по данным Следственного комитета, был задействован в схеме финансирования группы. И не просто переводил деньги, а знал, откуда они идут.

То есть теперь имеется документальное подтверждение украинского следа. Тему продолжит корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Территория вокруг оцеплена, на месте дежурят вооруженные силовики. Идут следственные действия — к дому в подмосковной деревне Путилково привезли террориста, 19-летнего Мухаммадсобира Файзова*.

Из автозака полицейские выносят его на руках и приковывают к медицинской коляске. В этой многоэтажке последние три недели до теракта арендовал квартиру вероятный главарь группы Шамсиддин Фаридуни*.

От дома до «Крокуса» — меньше семи минут езды. Следственные действия идут везде, где до теракта появлялись боевики.

Это хостел на Дмитровском шоссе. Здесь, предположительно, террористы готовились к нападению.

Подозреваемые заселились сюда в начале марта. Сейчас хостел закрыт, почти неделю здесь идут обыски.

А ближе к вечеру спецмашины появились уже у самого «Крокуса». И, судя по всему, привезли сюда не только Файзова, но и других убийц.

Следователями установлено: они тщательно планировали и готовились к теракту. Несколько раз боевики побывали в «Крокусе» до нападения, сходили на пару концертов.

Деньги были на все — кто спонсор безжалостной бойни, было сразу понятно. Все подтвердилось после допросов, проверок телефонов подозреваемых и банковских счетов.

«В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В СИЗО, помимо самих боевиков, находятся четверо предполагаемых сообщников. Следствие установило, что продавшие террористам машину точно знали о готовящемся теракте, так же, как и хозяин квартиры, которую арендовали преступники.

Уже задержан пятый подозреваемый, чье имя пока не раскрывается. Известно, что вскоре ему изберут меру пресечения.

По одной из версий, как раз он был своего рода бухгалтером, через него и шли деньги. В деле появилась и новая улика.

В Калужской области на трассе М-3 «Украина» обнаружили автомат Калашникова, он лежал в кювете недалеко от ограждения без плечевого ремня, но с магазином патронов. Эксперты выясняют, тот ли это автомат, что террористы выбросили по дороге, скрываясь из Москвы.

* — внесены в список террористов и экстремистов в России.