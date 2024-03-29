Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

Появились кадры внутреннего устройства англо-французской ракеты Storm Shadow

Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow

Фото: Reuters / ABACA

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

На вооружении ВСУ снаряды находятся с мая 2023 года.

Российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow совместного производства Великобритании и Франции. Процесс разборки снаряда опубликовало РИА Новости.

Демонтажем ракеты занимался военный специалист, который в процессе объяснял особенности работы системы ПВО. Так, по его словам, снаряд не всегда уничтожается, падая на землю с неразорвавшимися боевыми частями. В таких случаях необходимо действовать по отработанному алгоритму обезвреживания заряда.

«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», — говорит военный.

В результате разборки Storm Shadow эксперт демонтировал агрегаты и узлы, чтобы изучить их тактико-технические характеристики, показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе ракеты на цель, уже обезвреженный взрыватель боевой части, и донную часть, где этот взрыватель устанавливается.

Все полученные данные передаются в российские ведомства и учебные центры.

Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. На вооружении ВСУ такие ракеты находятся с мая 2023 года. Киевский режим применяет их, в том числе, атак по Черноморскому флоту России.

Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска успешным танковым ударом уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском направлении.

Тема:
Спецоперация
29 мар
«Я не преувеличиваю»: в Европе заявили о начале довоенной эпохи, как перед Второй мировой
29 мар
«Каждый день требует»: Сырский опять указал на сложное положение ВСУ
29 мар
«Опыт имеется»: Макрону напомнили о Французском кладбище в Севастополе
29 мар
В России упростили процедуру получения статуса ветерана боевых действий
29 мар
На Украине сообщили о повреждениях на тепловых и гидроэлектростанциях
29 мар
«Угодил прямо в Bradley»: боевик ВСУ рассказал об ударе ВС РФ по американской технике
29 мар
Склады с боеприпасами ВСУ накрыли из РСЗО «Ураган»
29 мар
Ветерана СВО забили до смерти в Пермском крае
29 мар
На Украине паника: в Британии раскрыли следующий ход армии России
29 мар
Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом
+5° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 75%
92.26
-0.33 99.71
-0.56
Десять бьюти-дней: лунный календарь стрижек на апрель 2024

Последние новости

12:56
Эпатаж, деменция, госпитализация: где сейчас Светлана Светличная и почему к ней не пускали сына
12:51
«Я не преувеличиваю»: в Европе заявили о начале довоенной эпохи, как перед Второй мировой
12:41
В Москве скончался гражданин Белоруссии, пострадавший при теракте в «Крокусе»
12:29
В Совбезе ООН второй раз за неделю сорвали заседание по бомбардировкам Югославии
12:15
Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow
12:14
Ум — это временно: Билл Гейтс назвал ИИ абсолютно бесполезным в будущем

Сейчас читают

Мужчины стали отказываться уходить в декрет вместо жен
В МВД рассказали, как удалось вычислить автомобиль террористов из «Крокуса»
Одесса — русский город: как РФ ответит на провокации в Приднестровье
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок