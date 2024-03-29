Российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow

Появились кадры внутреннего устройства англо-французской ракеты Storm Shadow
Фото: Reuters / ABACA
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На вооружении ВСУ снаряды находятся с мая 2023 года.
Российские военные впервые продемонстрировали внутреннее устройство крылатых ракет Storm Shadow совместного производства Великобритании и Франции. Процесс разборки снаряда опубликовало РИА Новости.
Демонтажем ракеты занимался военный специалист, который в процессе объяснял особенности работы системы ПВО. Так, по его словам, снаряд не всегда уничтожается, падая на землю с неразорвавшимися боевыми частями. В таких случаях необходимо действовать по отработанному алгоритму обезвреживания заряда.
«Мы очень детально подходим к изучению, к принципам работы. Ракеты постоянно совершенствуются, но и силы ПВО тоже совершенствуются в связи с тем, что удается получить определенные блоки, алгоритмы работы. Победа должна быть одна для всех, поэтому работаем все вместе», — говорит военный.
В результате разборки Storm Shadow эксперт демонтировал агрегаты и узлы, чтобы изучить их тактико-технические характеристики, показал головной обтекатель, который сбрасывается при заходе ракеты на цель, уже обезвреженный взрыватель боевой части, и донную часть, где этот взрыватель устанавливается.
Все полученные данные передаются в российские ведомства и учебные центры.
Storm Shadow — англо-французская малозаметная крылатая ракета большой дальности воздушного базирования. На вооружении ВСУ такие ракеты находятся с мая 2023 года. Киевский режим применяет их, в том числе, атак по Черноморскому флоту России.
Ранее 5-tv.ru рассказала о том, что российские войска успешным танковым ударом уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley на запорожском направлении.
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