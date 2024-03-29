Российские войска «Кинжалами» нанесли удар по объектам энергетики Украины

В Минобороны подчеркнули, что цели были достигнуты.
Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вооруженные силы РФ ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики и противовоздушной обороны (ПВО) Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
Уточняется, что удар наносился в том числе ракетами «Кинжал». Все назначенные объекты поражены, цели достигнуты.
«Сегодня ночью ВС РФ нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, морского и наземного базирования, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам энергетики и противовоздушной обороны ВСУ. Цели удара достигнуты. Все объекты поражены», — говорится в сообщении.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в панике возводят вторую линию обороны на ореховском направлении в Запорожской области.
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