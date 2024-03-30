Мощнейшие удары по врагу из пушек «Малка». Лучшее видео из зоны СВО за день

На этот раз цель была поражена с расстояния более 25 километров.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Уничтожен центр управления беспилотниками ВСУ на авдеевском направлении

Военнослужащие расчета артиллерийской установки 2С7М «Малка» группировки войск «Центр» уничтожили командный пункт управления украинских БПЛА на авдеевском направлении. Получив координаты цели, расчет боевой машины выдвинулся в район боевого применения.

Переведя вооружение из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами, поразив выявленную цель на расстоянии более 25 километров.

Нанесение удара по объекту противника, расположенному в заброшенном здании, было скорректировано с помощью БПЛА. Выполнив боевую задачу, расчет оперативно покинул огневую позицию, чтобы местоположение не вскрыла разведка ВСУ с воздуха.

Артиллеристы во взаимодействии с операторами FPV-дронов уничтожили опорные пункты ВСУ

Расчеты 152-миллиметровых орудий «Гиацинт-Б» во взаимодействии с операторами FPV-дронов нанесли огневое поражение находящейся в укрытиях на позициях живой силе ВСУ на донецком направлении.

Артиллеристы в связке с подразделениями беспилотной летательной авиации, благодаря слаженности и профессионализму расчетов, тратят всего несколько минут от получения координат цели до нанесения удара, используя тактику частых смен огневых позиций.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.