Террористы после атаки на «Крокус» поехали в Киев за вознаграждением

Следствие выяснило, зачем преступники рвались к российско-украинской границе.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Тарас Петренко
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После нападения на «Крокус Сити Холл» террористы должны были прибыть в Киев и получить обещанное им вознаграждение. Об этом сообщили в Следственном комитете России.
«По указанию координатора террористы после совершения преступления на автомобиле поехали в сторону российско-украинской границы для последующего ее пересечения и прибытия в Киев для получения обещанного им вознаграждения», — говорится в Telegram-канале СК.
Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.
По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 143 человека.
Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей. После совершения теракта нападавшие собирались пересечь границу России с Украиной.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что действия террористов из «Крокуса» координировал неизвестный через Telegram.
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