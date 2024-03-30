Российские силы нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. С соответствующим отчетом выступило Минобороны России на еженедельном брифинге.

По информации пресс-службы ведомства, чтобы поразить цели врага, российские солдаты использовали оружие большой дальности всех видов базирований, включая морское. Достичь целей силам ВС РФ «помогли» гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», подчеркнули там.

В пресс-службе Минобороны так же отметили, что закономерным следствием точных ударов по объектам критической инфраструктуры врага стали серьезные проблемы с обеспечением украинцами предприятий военно-промышленного комплекса. Подверглись точным и массированным атакам центры принятия решений вооруженных сил Украины и СБУ.

Оказались обескровлены цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, безуспешно поддерживающих боевиков на Украине.

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