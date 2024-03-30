Российские силы нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

|
Алина Крылова
Алина Крылова 21 0

Чтобы окончательно подорвать позиции украинских боевиков, ВС РФ использовали «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал».

Российские силы нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

Фото: Zuma\TASS /ТАСС

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. С соответствующим отчетом выступило Минобороны России на еженедельном брифинге.

По информации пресс-службы ведомства, чтобы поразить цели врага, российские солдаты использовали оружие большой дальности всех видов базирований, включая морское. Достичь целей силам ВС РФ «помогли» гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», подчеркнули там.

В пресс-службе Минобороны так же отметили, что закономерным следствием точных ударов по объектам критической инфраструктуры врага стали серьезные проблемы с обеспечением украинцами предприятий военно-промышленного комплекса. Подверглись точным и массированным атакам центры принятия решений вооруженных сил Украины и СБУ.

Оказались обескровлены цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, безуспешно поддерживающих боевиков на Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

Тема:
Спецоперация
30 мар
Мощнейшие удары по врагу из пушек «Малка». Лучшее видео из зоны СВО за день
30 мар
Это не просто разработка: чем уникальны ульяновские FPV-дроны «Пиранья»
30 мар
«Гиацинты» громят ВСУ в приграничных с Белгородской областью районах Украины
30 мар
На Украине сообщили о полном разрушении Змиевской ТЭС
30 мар
Зеленский пригрозил ударить по Крыму ракетами ATACMS
30 мар
«Они продвигаются все дальше»: Подоляк признал тяжелейшее положение ВСУ
30 мар
Зеленский впервые допустил переговоры с Россией без выхода к границам 1991 года
30 мар
Зеленский спрогнозировал отступление ВСУ без помощи США
30 мар
Киев ждет судьба Кабула? Людей на Западе начали готовить к краху ВСУ
29 мар
«Зачем трупам деньги?» — пленный боевик рассказал о циничности командования ВСУ
+9° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
92.37
0.11 99.53
-0.18
Тише едешь — дальше будешь: китайский гороскоп на апрель 2024 года

Последние новости

16:39
Шахта стала ловушкой для 13 горняков: кто ответит за страшное ЧП на руднике «Пионер»
16:24
Российские силы нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю
16:14
Назвали в его честь: Тарасов и Костенко раскрыли имя сына
15:56
Собянин рассказал, какие социальные объекты построят на востоке Москвы
15:48
Надо спасать мать, даже если она тебя не узнает: как живет дочь «Миледи» Маргариты Тереховой
15:44
Каждый день — за счастье: королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон

Сейчас читают

Каждый день — за счастье: королевский эксперт назвал точный диагноз Кейт Миддлтон
«Очередное доказательство»: как фармкомпании Запада выбрали Украину для бесчеловечных опытов над людьми
Полигон для опытов: фармкомпании Запада ставили жесткие смертельные эксперименты на украинцах
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок