Российские силы нанесли 58 ударов по военным объектам Украины за неделю

Чтобы окончательно подорвать позиции украинских боевиков, ВС РФ использовали «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал».
Фото: Zuma\TASS /ТАСС
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Вооруженные силы России за неделю нанесли один массированный и 57 групповых ударов по военным объектам Украины и обеспечивающей их инфраструктуре. С соответствующим отчетом выступило Минобороны России на еженедельном брифинге.
По информации пресс-службы ведомства, чтобы поразить цели врага, российские солдаты использовали оружие большой дальности всех видов базирований, включая морское. Достичь целей силам ВС РФ «помогли» гиперзвуковые ракеты «Циркон» и аэробаллистические ракеты «Кинжал», подчеркнули там.
В пресс-службе Минобороны так же отметили, что закономерным следствием точных ударов по объектам критической инфраструктуры врага стали серьезные проблемы с обеспечением украинцами предприятий военно-промышленного комплекса. Подверглись точным и массированным атакам центры принятия решений вооруженных сил Украины и СБУ.
Оказались обескровлены цеха производства безэкипажных катеров, арсеналы, базы горючего, объекты противовоздушной обороны, а также пункты временной дислокации иностранных наемников, безуспешно поддерживающих боевиков на Украине.
Ранее 5-tv.ru писал, что система ПВО уничтожила беспилотник ВСУ над Белгородской областью.
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