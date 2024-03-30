У «Крокуса» зажгли фигуры журавлей в память о жертвах теракта

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 51 0

Акция прошла на девятый день после трагедии.

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

У стен «Крокус Сити Холла» вечером зажгли фигуры журавлей, составленные из свечей. Данная акция прошла на девятый день после трагедии. Соответствующие кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

В течение всего дня огромное количество людей приносили к стихийному мемориалу цветы. Почтили память погибших не только простые граждане, но и дипломаты иностранных государств.

На девятый день после трагедии также были запущены в небо белые воздушные шары. Кроме того, возле стихийного мемориала состоялся концерт симфонического оркестра под управлением художественного руководителя Большого и Мариинского театров Валерия Гергиева. Световая проекция с летящими белыми журавлями также в это время появилась на здании «Крокуса». Собравшиеся на мероприятии люди не могли сдержать слез.

Теракт в «Крокусе» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, приведший к обрушению части конструкций.

По факту трагедии возбуждено уголовное дело по статье УК «Террористический акт». По последним данным МЧС, погибли 144 человека. Суд арестовал девятерых фигурантов дела, в числе которых — четверо непосредственных исполнителей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Валерий Гергиев выступил с оркестром в память о жертвах теракта возле «Крокуса».

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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