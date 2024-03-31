«Нашей мамы больше нет»: истории погибших и выживших в теракте в «Крокусе»
«Известия» узнали истории погибших и выживших в теракте в «Крокусе»
Фото, видео: YURI KOCHETKOV / ТАСС; 5-tv.ru
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Люди спасали друг друга в самом концертном зале в разгар драматических событий. Для кого-то 22 марта стал вторым днем рождения, а для кого-то — последним днем жизни.
Символом мужества стал концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» в Петербурге. Ведь именно на их выступление 22 марта в «Крокусе» и ворвались террористы. В списке погибших — помощница директора группы Екатерина Кушнер. Зрители, пришедшие на концерт «Пикника», поддержали решение музыкантов не останавливать гастроли. Среди них были и те, кто выжил в «Крокусе». Некоторые сохранили номерки из гардероба, чтобы помнить.
Никто не остался в стороне
В субботу, 30 марта, на концерте-реквиеме у стен «Крокуса» были и те, кто пострадал в теракте. Запомнились слова одного из выступавших. Это папа школьника, которого террористы, удирая с места преступления, сбили на пешеходном переходе. Восьмилетний Илья получил тяжелые травмы, перенес уже две операции, но он борется и не отказывается от своей мечты стать профессиональным хоккеистом. Слова поддержки семья получает со всей страны.
Все доходы от концерта, а также сборы пожертвований во время трансляции концерта поступили в благотворительный фонд. Всего же за первую неделю после теракта благотворительные фонды собрали более миллиарда рублей.
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Миллионы россиян откликнулись на чужую боль. Выжившие при нападении на «Крокус» говорят, что для них 22 марта — второй день рождения. Истории спасения, истории взаимопомощи и самоотверженности выслушал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.
Истории людей
За стеной террористы расстреливают людей. Так героически орудует топором в вечер теракта один из посетителей «Крокус Сити Холла». Татьяна Отраднова была там, за его спиной в числе еще полсотни человек.
«От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче. Если он будет это видеть, то пускай знает, он в моем сердце», — признается посетитель «Крокус Сити Холла» Татьяна Отраднова.
Мы нашли спасителя. Виктор Андреев в момент эвакуации действовал интуитивно. И был уверен, что на пути к выходу его ничто не остановит.
«Я людям тоже говорил, что мы выйдем отсюда по любому. Живыми мы отсюда выйдем», — уверяет посетитель «Крокус Сити Холла» Виктор Андреев.
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В тот вечер пятницы счет шел на секунды. Сбежав от пуль, люди попадали в лабиринты коридоров, которые уже стремительно заполнялись едким дымом от пожара. Паники и давки не было. Вместо хаоса было сплочение. Некоторые даже готовились дать отпор террористам.
«И у нас такая картина. Мы втроем держим дверь, а он с топором стоит вот так. И короче ждем этих террористов, ну мало ли что… Страха не было вообще никакого. Ни паники, все точно», — рассказывает охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков.
Алексей Осанушков вывел из «Крокуса» больше сотни человек. Охранник знал путь в обход террористов, через подземные этажи.
Еще один герой — это Илья Красников. Услышав в пожаре звуки стрельбы и крики, он бросился не прочь от здания, а внутрь.
«Мы одни из первых оказались на месте. Взломали дверь, за которой были слышны кашель, крики о помощи, разблокировали дверь и начали выводить через эскалатор», — сообщает посетитель «Крокус Сити Холла» Илья Красников.
А этот человек работал в соседнем здании. Увидев пожар, не мог остаться в стороне. Помогал вносить раненых.
«Работу оставил, побежал сюда. И начал помогать ребятам. Вот женщину вытащил. Потом вдвоем вытащили еще одну женщину. Только троих мы достали. Остальные еще внутри», — поделился очевидец.
Марина Шальнева — инвалид по зрению. Без помощи точно не справилась бы.
«Если бы мне не помогали, я бы сама не вышла. Меня дети встречают. И ты понимаешь, что вот сейчас могло и не быть. Вот они бы остались. Что бы было дальше», — признается посетитель «Крокус Сити Холла» Марина Шальнева.
Ксения Федорова во время теракта в первую очередь подумала о маме. Девушке пришлось спускаться с четвертого этажа «Крокуса». И на полпути она уже попрощалась с родными.
«Когда я была на втором или на третьем этаже, когда стало совсем страшно, я помню эту мысль, что надо записать голосовое маме. Это, знаете, это ужасно вот это последнее голосовое», — говорит посетитель «Крокус Сити Холла» Ксения Федорова.
Дмитрий Косарев жалеет, что не успел в тот день сказать своей маме, как он ее любит.
«В середине дня мне звонит папа и говорит: „Нашей мамы больше нет“. В тот вечер мама ему звонила. Говорила, мы пошли на лестницу. Но тут много дыма. Я не могу дышать. Я задыхаюсь и умираю. Прям так и сказала», — поделился откровением посетитель «Крокус Сити Холла» Дмитрий Косарев.
25 лет назад сестры Макарские выжили во время теракта в Волгодонске. Думалось, что такого больше не случится. Анна и Татьяна погибли в «Крокусе».
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«Я без слез не могу это вспоминать. Такие довольные поехали, накупили одежды, поехали, собрались. Ничего не предвещало вообще. Тут мы теракт пережили. Это вообще не передать», — рассказывает соседка сестер Макарских Татьяна.
Нельзя быть героем, если не спас всех. Так считают подростки Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов. Все они подрабатывали в гардеробе «Крокуса». В тот вечер ребята вывели из здания больше ста человек.
«Сын даже жалеет, что не смог многих вытащить вывести. Папа говорит, я не считаю себя героем. Мне надо было всех вытащить. А не 100 человек», — утверждает папа Ислама Халилова — Бахтияр Халилов.
Влад Рожков, которому накануне исполнилось 17, работал контролером в «Крокусе». В момент теракта он не испугался.
«И вот 22-го (марта. — Прим. ред.) у меня случился второй день рождения. У меня в мыслях было только одно, что надо вывести людей в целости, сохранности и я не показывал свои эмоции. Потому что хотел, чтобы люди доверились», — сообщает контроллер в «Крокус Сити Холле» Владислав Рожков.
Подростки не задумываясь бросились навстречу опасности, чтобы спасти как можно больше людей.
«Мы услышали очередь выстрелов и началась паника посетителей, началась давка. И мы с остальными все это увидели, решили все взять в свои руки и начать эвакуацию самостоятельно», — утверждает работник гардероба «Крокус Сити Холла» Артем Донсков.
Взять ситуацию в свои руки. В этом вся суть этих неожиданных примеров мужества и самоотверженности. Расчет террористов был как раз на панику, на хаос. Но благодаря тому, что десятки людей не растерялись, тысячи выжили. Это ли не лучшее доказательство, что главной цели — напугать и разобщить — террористы не добились.
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