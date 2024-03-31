«Нашей мамы больше нет»: истории погибших и выживших в теракте в «Крокусе»

Люди спасали друг друга в самом концертном зале в разгар драматических событий. Для кого-то 22 марта стал вторым днем рождения, а для кого-то — последним днем жизни.

Символом мужества стал концерт группы «Пикник» и симфонического оркестра «Таврический» в Петербурге. Ведь именно на их выступление 22 марта в «Крокусе» и ворвались террористы. В списке погибших — помощница директора группы Екатерина Кушнер. Зрители, пришедшие на концерт «Пикника», поддержали решение музыкантов не останавливать гастроли. Среди них были и те, кто выжил в «Крокусе». Некоторые сохранили номерки из гардероба, чтобы помнить.

Никто не остался в стороне

В субботу, 30 марта, на концерте-реквиеме у стен «Крокуса» были и те, кто пострадал в теракте. Запомнились слова одного из выступавших. Это папа школьника, которого террористы, удирая с места преступления, сбили на пешеходном переходе. Восьмилетний Илья получил тяжелые травмы, перенес уже две операции, но он борется и не отказывается от своей мечты стать профессиональным хоккеистом. Слова поддержки семья получает со всей страны.

Все доходы от концерта, а также сборы пожертвований во время трансляции концерта поступили в благотворительный фонд. Всего же за первую неделю после теракта благотворительные фонды собрали более миллиарда рублей.

Миллионы россиян откликнулись на чужую боль. Выжившие при нападении на «Крокус» говорят, что для них 22 марта — второй день рождения. Истории спасения, истории взаимопомощи и самоотверженности выслушал корреспондент «Известий» Леонид Клименчук.

Истории людей

За стеной террористы расстреливают людей. Так героически орудует топором в вечер теракта один из посетителей «Крокус Сити Холла». Татьяна Отраднова была там, за его спиной в числе еще полсотни человек.

«От того, что он был очень уверенным с этим топором, мне становилось легче. Если он будет это видеть, то пускай знает, он в моем сердце», — признается посетитель «Крокус Сити Холла» Татьяна Отраднова.

Мы нашли спасителя. Виктор Андреев в момент эвакуации действовал интуитивно. И был уверен, что на пути к выходу его ничто не остановит.

«Я людям тоже говорил, что мы выйдем отсюда по любому. Живыми мы отсюда выйдем», — уверяет посетитель «Крокус Сити Холла» Виктор Андреев.

В тот вечер пятницы счет шел на секунды. Сбежав от пуль, люди попадали в лабиринты коридоров, которые уже стремительно заполнялись едким дымом от пожара. Паники и давки не было. Вместо хаоса было сплочение. Некоторые даже готовились дать отпор террористам.

«И у нас такая картина. Мы втроем держим дверь, а он с топором стоит вот так. И короче ждем этих террористов, ну мало ли что… Страха не было вообще никакого. Ни паники, все точно», — рассказывает охранник «Крокус Сити Холла» Алексей Осанушков.

Алексей Осанушков вывел из «Крокуса» больше сотни человек. Охранник знал путь в обход террористов, через подземные этажи.

Еще один герой — это Илья Красников. Услышав в пожаре звуки стрельбы и крики, он бросился не прочь от здания, а внутрь.

«Мы одни из первых оказались на месте. Взломали дверь, за которой были слышны кашель, крики о помощи, разблокировали дверь и начали выводить через эскалатор», — сообщает посетитель «Крокус Сити Холла» Илья Красников.

А этот человек работал в соседнем здании. Увидев пожар, не мог остаться в стороне. Помогал вносить раненых.

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«Работу оставил, побежал сюда. И начал помогать ребятам. Вот женщину вытащил. Потом вдвоем вытащили еще одну женщину. Только троих мы достали. Остальные еще внутри», — поделился очевидец.

Марина Шальнева — инвалид по зрению. Без помощи точно не справилась бы.

«Если бы мне не помогали, я бы сама не вышла. Меня дети встречают. И ты понимаешь, что вот сейчас могло и не быть. Вот они бы остались. Что бы было дальше», — признается посетитель «Крокус Сити Холла» Марина Шальнева.

Ксения Федорова во время теракта в первую очередь подумала о маме. Девушке пришлось спускаться с четвертого этажа «Крокуса». И на полпути она уже попрощалась с родными.

«Когда я была на втором или на третьем этаже, когда стало совсем страшно, я помню эту мысль, что надо записать голосовое маме. Это, знаете, это ужасно вот это последнее голосовое», — говорит посетитель «Крокус Сити Холла» Ксения Федорова.

Дмитрий Косарев жалеет, что не успел в тот день сказать своей маме, как он ее любит.

«В середине дня мне звонит папа и говорит: „Нашей мамы больше нет“. В тот вечер мама ему звонила. Говорила, мы пошли на лестницу. Но тут много дыма. Я не могу дышать. Я задыхаюсь и умираю. Прям так и сказала», — поделился откровением посетитель «Крокус Сити Холла» Дмитрий Косарев.

25 лет назад сестры Макарские выжили во время теракта в Волгодонске. Думалось, что такого больше не случится. Анна и Татьяна погибли в «Крокусе».

«Я без слез не могу это вспоминать. Такие довольные поехали, накупили одежды, поехали, собрались. Ничего не предвещало вообще. Тут мы теракт пережили. Это вообще не передать», — рассказывает соседка сестер Макарских Татьяна.

Нельзя быть героем, если не спас всех. Так считают подростки Ислам Халилов, Артем Донсков и Никита Иванов. Все они подрабатывали в гардеробе «Крокуса». В тот вечер ребята вывели из здания больше ста человек.

«Сын даже жалеет, что не смог многих вытащить вывести. Папа говорит, я не считаю себя героем. Мне надо было всех вытащить. А не 100 человек», — утверждает папа Ислама Халилова — Бахтияр Халилов.

Влад Рожков, которому накануне исполнилось 17, работал контролером в «Крокусе». В момент теракта он не испугался.

«И вот 22-го (марта. — Прим. ред.) у меня случился второй день рождения. У меня в мыслях было только одно, что надо вывести людей в целости, сохранности и я не показывал свои эмоции. Потому что хотел, чтобы люди доверились», — сообщает контроллер в «Крокус Сити Холле» Владислав Рожков.

Подростки не задумываясь бросились навстречу опасности, чтобы спасти как можно больше людей.

«Мы услышали очередь выстрелов и началась паника посетителей, началась давка. И мы с остальными все это увидели, решили все взять в свои руки и начать эвакуацию самостоятельно», — утверждает работник гардероба «Крокус Сити Холла» Артем Донсков.

Взять ситуацию в свои руки. В этом вся суть этих неожиданных примеров мужества и самоотверженности. Расчет террористов был как раз на панику, на хаос. Но благодаря тому, что десятки людей не растерялись, тысячи выжили. Это ли не лучшее доказательство, что главной цели — напугать и разобщить — террористы не добились.