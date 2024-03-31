Преподнесет сюрпризы: какой погоды ждать жителям Москвы в апреле
Москвичам пообещали аномально теплый апрель
Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
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Установившаяся температура воздуха в столице для марта является аномально теплой. Будет ли таким же следующий месяц?
Последняя неделя марта принесла аномальные погодные сюрпризы. Три крупных очага с температурой выше средних образовались в Центральной России, Южной Сибири и в Восточной Якутии.
Центральную Россию атаковали сразу два теплых циклона: Балканский и Каспийский. И если последний шалил в основном в Поволжье и на Южном Урале (принес много дождей, мокрого снега и подтолкнул паводки), то Балканский протянулся от Черного моря до Балтийского. Так что на южных курортах штормило, а Петербург грелся под лучами солнца. Поэтому в Северной столице было теплее, чем в Москве.
Но к выходным и столица «подтянулась» — днем до плюс 15-17, местами до плюс 20. Эти температуры характерны, скорее, для мая, но никак не для марта. Апрель синоптики обещают также жарким, но с сюрпризами — перед майскими праздниками возможны заморозки.
Январь и февраль на планете уже стали самыми жаркими месяцами за всю историю наблюдений, то есть за полтора века. И это удар по мировому сельскому хозяйству.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда можно менять зимнюю резину.
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