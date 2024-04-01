Под водой: российские регионы охватил весенний паводок

Самая сложная обстановка — в Алтайском крае. Там уже ввели режим ЧС.

Более 50-ти населенных пунктов оказались в зоне подтопления весенним половодьем. Из-за розлива рек пришлось эвакуировать жителей нескольких сел в пункты временного размещения.

Самая сложная ситуация сейчас складывается в Алтайском крае. В некоторых районах региона передвигаться можно только на лодках. В Оренбургской области начались проблемы с электроснабжением нескольких населенных пунктов — там подтопило подстанцию.

К ликвидации последствий по всей стране уже привлекли 2,5 тысячи человек. Все подробности — в репортаже корреспондента «Известий» Артура Ишпулатова.

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Мощными потоками воды в Алтайском крае размывает дороги и сносит машины. Ситуация на Алтае сейчас сложная. В регионе объявили режим ЧС. В зоне подтопления почти пять сотен домов. Под водой оказались около тысячи приусадебных участков. Спасатели буквально на руках эвакуируют людей из затопленных домов. Особенно в такой помощи нуждаются многодетные семьи и пенсионеры.

Вода стоит в частных домах, погребах и сараях. Для жителей затопленных районов развернули три пункта временного размещения. В них уже находятся больше 160 человек.

На всю Оренбургскую область распространили режим повышенной готовности из-за паводка. В деревнях и селах дороги ушли под воду. Невозможно не то, что пройти — даже проехать.

Сейчас затоплены больше 20-ти регионов России. Всему виной — аномально теплая погода. К большой воде готовятся в Центральной России. В Калужской области из берегов начали выходить реки.

«Владельцев дач сотрудники МЧС просят пока не приезжать на свои участки. В садовых товариществах дома уже подтопило, фундамента не видно. И это лишь начало. По прогнозам, каждый день уровень воды будет становиться только больше. Пик прохождения паводка ожидается во второй половине апреля», — говорит корреспондент.

Вблизи реки Протва находятся сразу несколько садовых товариществ. Их начало затапливать на прошлой неделе. В сутки уровень воды поднимался на метр, к воскресенью прирост замедлился. Но дачники, по опыту прошлогоднего паводка, готовятся к худшему сценарию.

«В „Нептуне“ (СНТ. — Прим. ред.) по крыши, так сказать, была вода. Это в прошлом году», — рассказывает местный житель Александр.

Тогда вода прибывала так быстро, что дачники, приехавшие еще до начала сезона, еле успевали эвакуироваться. В этом году к предостережениям МЧС прислушались. Встретить тут можно только тех, чьи участки находятся на пригорке. Вода уже подступила и к Черноземью. Там подтоплены мосты и дороги.