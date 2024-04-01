Российские танкисты разгромили опорный пункт ВСУ на донецком направлении
Наши операторы беспилотников также смогли уничтожить бронетехнику и живую силу противника.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; 5-tv.ru
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Это кадры работы наших беспилотников на донецком направлении: дрон залетел прямо в блиндаж, не оставив шанса украинскому боевику, который там прятался. Другой коптер прямым попаданием вывел из строя украинскую бронемашину. Так пробивают украинскую оборону перед наступлением наших штурмовиков.
Наводится по целям от операторов БПЛА и артиллерия. Работу координируют и с танковыми частями. Т-80 скрытно подбираются максимально близко к противнику и плотным огнем накрывают опорные пункты ВСУ. Уничтожены огневые точки, которые боевики оборудовали в полуразрушенных домах.
Россия продолжает проведение специальной военной операции по защите Донбасса, главными целями которой являются демилитаризация и денацификация Украины. О ее начале президент Владимир Путин сообщил 24 февраля 2022 года, после того как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве за помощью в противостоянии агрессии киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что бойцы группировки войск «Центр» показали захваченную под Авдеевкой БМП Marder.
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