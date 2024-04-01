Бойцы группировки войск «Центр» показали захваченную под Авдеевкой БМП Marder

Военнослужащий ремонтного батальона рассказал о слабых местах немецкой боевой машины.

Бойцы группировки войск «Центр» показали захваченную на авдеевском направлении немецкую боевую машину пехоты (БМП) Marder. Об этом сообщили представители Минобороны РФ.

Отмечается, что после эвакуации она была направлена на ремонт и поставили на ход: заменили пробитую магистраль топливной системы, починили радиатор и механизм охлаждения, заменили топливные насосы.

По словам одного из военнослужащих ремонтного батальона, БМП в хорошем состоянии, хотя и пострадала в бою. Пострадали одометр и топливные системы, корпус машины был поврежден осколками, в остальном все исправно. Мужчина также отметил, что у Marder есть очевидные слабые места.

«За счет габаритов и проходимости машина тяжелая, в бою в наших условиях ей будет достаточно тяжело. Опять же из-за габаритов машины, гусеницы с плохим грунтозацепом. Мы уже провели испытания: проходимость по грязи очень низкая», — сказал он.

Военный добавил, что БМП оснащена 20-миллиметровыми фугасными бронебойными снарядами, в отсек в задней части машины могут поместиться до семи человек десанта, плюс три члена экипажа — механик-водитель, командир и наводчик — в основной части.

Эвакуация Marder проходила в два этапа. Сначала проводилась инженерная разведка района для обеспечения безопасности личного состава и техники. Вторым этапом была проведена операция по эвакуации.

Ранее, писал 5-tv.ru, российские военные показали внутреннее устройство перехваченной ракеты Storm Shadow.