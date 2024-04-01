Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем
Атака была успешно отражена около 19.30 по московскому времени.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
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Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По информации ведомства, атака была успешно отражена около 19:30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В над акваторией Баренцева моря.
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