Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 23 0

Атака была успешно отражена около 19.30 по московскому времени.

Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Черным морем

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России Спецоперация

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Черного моря. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, атака была успешно отражена около 19:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российский истребитель МиГ-31 сопроводил два американских бомбардировщика В-1В над акваторией Баренцева моря. 

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