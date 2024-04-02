Россия продолжает специальную военную операцию по защите жителей Донбасса.

Для Украины настал критический момент в конфликте с Россией, поэтому Киев нуждается в немедленной помощи Запада. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, одобрить новый пакет военной помощи нужно как можно быстрее.

«Необходимо обеспечить украинцев всем необходимым для самообороны, особенно когда речь идет о боеприпасах и средствах противовоздушной обороны», — передает Reuters заявление дипломата, которое он сделал во время своего визита во Францию.

На днях президент Соединенных Штатов вновь обратился к Конгрессу с запросом о выделении дополнительного бюджета.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» в США не могут согласовать очередную партию помощи на протяжении нескольких месяцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как ВСУ лишаются даже стратегических резервов.