Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех человек
В результате землетрясения на Тайване погибло четыре человека, пострадало— 97
Фото: www.globallookpress.com / Zhao Bo
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Что еще известно на данный момент?
Сильное землетрясение произошло в океане недалеко от Тайваня. По данным пожарной службы острова, количество погибших достигло четырех человек, а число пострадавших увеличилось до 97 человек.
Разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 произошли у восточных берегов Тайваня. Известно. что повредились несколько зданий — они накренились и частично разрушены.
Следом пришли новости о подземных толчках в Японии где толчки ощущались на островах Окинава и Мияко. Здесь магнитуда 6,3 и 6,6. После прокатилась волна афтершоков. Однако на этом все не заканчивается — специалисты предупреждали об угрозе цунами.
Сообщалось, что волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени или в четыре утра по Москве. На данный момент известно, что цунами уже достигло японских островов Йонагуни и Исигаки.
Ранее 5-tv.ru писал об одном погибшем в результате землетрясения на Тайване.
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