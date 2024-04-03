Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех человек

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 45 0

В результате землетрясения на Тайване погибло четыре человека, пострадало— 97

Число погибших в результате землетрясения на Тайване возросло до четырех человек

Фото: www.globallookpress.com / Zhao Bo

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Тема:
Тайвань

Что еще известно на данный момент?

Сильное землетрясение произошло в океане недалеко от Тайваня. По данным пожарной службы острова, количество погибших достигло четырех человек, а число пострадавших увеличилось до 97 человек.

Разрушительное землетрясение магнитудой 7,5 произошли у восточных берегов Тайваня. Известно. что повредились несколько зданий — они накренились и частично разрушены.

Следом пришли новости о подземных толчках в Японии где толчки ощущались на островах Окинава и Мияко. Здесь магнитуда 6,3 и 6,6. После прокатилась волна афтершоков. Однако на этом все не заканчивается — специалисты предупреждали об угрозе цунами.

Сообщалось, что волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени или в четыре утра по Москве. На данный момент известно, что цунами уже достигло японских островов Йонагуни и Исигаки.

Ранее 5-tv.ru писал об одном погибшем в результате землетрясения на Тайване.

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