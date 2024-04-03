Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване
Также оказалось повреждено несколько зданий — они накренились и частично разрушены.
Фото: Reuters / Fabian Hamacher
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сильное землетрясение произошло в океане близ Тайваня. Пожарная служба островного государства сообщила новостному агентству Reuters о том, что есть один погибший. Также известно, что еще свыше 50 человек пострадали.
Землетрясение около восточного побережья Тайваня магнитудой 7,5 повредило несколько зданий — они накренились и частично разрушены. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко. Из-за этого в регионе объявлена угроза цунами. Позже произошло еще одно землетрясение недалеко от Тайваня. На этот раз магнитудой 6,3.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии ожидается цунами после землетрясения рядом с Тайванем. Волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени. Это четыре утра по Москве.
- 3 апр
- В Японии ожидается цунами высотой три метра после землетрясения
- 3 апр
- Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
- 5 мар
- «Не будет другого выбора»: Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем
- 22 февр
- Делегация США прибыла на Тайвань
- 13 февр
- Американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
- 26 янв
- Дубинки, наручники и ЧПУ: Тайвань ввел новый запрет на экспорт товаров в Россию
- 17 янв
- «Способ давления»: как результаты выборов на Тайване повлияют на весь мир
- 13 янв
- Сторонник войны, нежелательный для Китая: кто стал новым президентом Тайваня
- 13 янв
- Первый лидер уже намечен: на Тайване завершилось голосование за президента
- 12 янв
- Электоральный конфликт: сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем
Читайте также
67%
0.24 99.41
-0.16
Нашли ошибку?