Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 22 0

Также оказалось повреждено несколько зданий — они накренились и частично разрушены.

Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване

Фото: Reuters / Fabian Hamacher

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Тайвань

Сильное землетрясение произошло в океане близ Тайваня. Пожарная служба островного государства сообщила новостному агентству Reuters о том, что есть один погибший. Также известно, что еще свыше 50 человек пострадали.

Землетрясение около восточного побережья Тайваня магнитудой 7,5 повредило несколько зданий — они накренились и частично разрушены. Толчки ощущались даже на японских островах Окинава и Мияко. Из-за этого в регионе объявлена угроза цунами. Позже произошло еще одно землетрясение недалеко от Тайваня. На этот раз магнитудой 6,3.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Японии ожидается цунами после землетрясения рядом с Тайванем. Волна высотой три метра может дойти до юго-западного побережья Японии примерно в десять утра по местному времени. Это четыре утра по Москве.

Тема:
Тайвань
3 апр
В Японии ожидается цунами высотой три метра после землетрясения
3 апр
Рядом с Тайванем произошло мощное землетрясение
5 мар
«Не будет другого выбора»: Китай перестал говорить о мирном воссоединении с Тайванем
22 февр
Делегация США прибыла на Тайвань
13 февр
Американские сенаторы поддержали проект о помощи Украине, Израилю и Тайваню
26 янв
Дубинки, наручники и ЧПУ: Тайвань ввел новый запрет на экспорт товаров в Россию
17 янв
«Способ давления»: как результаты выборов на Тайване повлияют на весь мир
13 янв
Сторонник войны, нежелательный для Китая: кто стал новым президентом Тайваня
13 янв
Первый лидер уже намечен: на Тайване завершилось голосование за президента
12 янв
Электоральный конфликт: сколько армия Тайваня продержится в случае противостояния с Китаем
+15° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 67%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:22
«Их такое количество»: какие женщины привлекают Григория Лепса
6:10
Весеннее половодье в России: ситуация в регионах на утро 3 апреля
6:00
«Малка» — сверхмощная артиллерия. Лучшее видео из зоны СВО за день
5:55
Один человек погиб, более 50 пострадали в результате землетрясения на Тайване
5:40
Готовы прогнуться: США ради помощи Украине могут снять запрет на экспорт СПГ
5:33
Тяжелый развод, дружба с Ельциным и большой теннис: судьба Евгения Кафельникова

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Минниханов сообщил о первой атаке беспилотников в Татарстане, есть пострадавшие
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок