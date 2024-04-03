Штормовой ветер обрушился на Москву, в городе закрываются парки

В Москве из-за сильного ветра закрылись парки и зоопарк
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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Введен желтый уровень погодной опасности. Городские службы перешли на усиленный режим работы.
В Москве из-за штормового и порывистого ветра закрылись парки. Об этом сообщает «Мосгорпарк».
«Парки закрыты в связи погодными условиями. Об открытии парков мы сообщим дополнительно», — сообщается в Telegram-канале объединенной дирекции.
Также из-за погодных условий для посещений закрыт Московский зоопарк.
По прогнозам синоптиков, до конца дня, 3 апреля, в российской столице ожидается сильный ветер с порывами до 21 метра в секунду. В Москве и Подмосковье введен желтый уровень погодной опасности.
«Все городские службы переведены в режим усиленной помощи, в круглосуточном дежурстве работают аварийные бригады инженерных предприятий и префектур преобразования округов», — говорит заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, его слова передает комплекс городского хозяйства.
Жителей просят быть максимально внимательными во время пребывания на улице и не парковать авто под деревьями.
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