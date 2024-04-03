Весеннее половодье в России: ситуация в регионах на утро 3 апреля
Весенний паводок застал врасплох Самарскую область
Фото, видео: © РИА Новости / МЧС РФ; 5-tv.ru
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Из опасных регионов эвакуируют людей, вокруг жилых массивов возводят насыпные дамбы.
Весенним паводком топит сотни домов в поселке под Самарой. Из берегов вышла река Съезжая, за пару часов дороги и участки скрылись под водой. Эту ночь местные жители провели без сна, пытаясь защитить имущество.
Кроме того, в зоне подтопления в Алтайском крае уже около 500 домов. В деревни, отрезанные от цивилизации, продукты и предметы первой необходимости привозят спасатели. Продолжается и эвакуация из опасных районов, людей вывозят с помощью спецтехники и на лодках. Параллельно вокруг жилых массивов возводят насыпные дамбы.
В Оренбургской области ограничено движение по 30-ти мостам. В некоторых районах уже ввели ЧС, и это пик паводка еще не наступил. Эвакуировано около 300 жителей. Работают пункты временного размещения. Там подготовили места для 82 тысяч человек.
А в тех регионах, где лед еще не сошел, спасатели призывают быть крайне осторожными и держаться подальше от рек. Только за последние сутки пришлось вытаскивать детей из ледяной воды в Оренбурге и Ижевске. Ежедневно десятки патрулей выходят в рейды, заставляют бесстрашных рыбаков уйти на берег.
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