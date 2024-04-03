Лейтенанта «Азова»* заочно осудили на 28 лет за обстрелы мирного населения

|
Руслан Велишов
Руслан Велишов 0

В 2022 году обвиняемый приказал своим боевикам открыть огонь по жилым домам в Мариуполе.

Лейтенанта «Азова»* заочно осудили на 28 лет за обстрелы мирного населения

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Суд в ДНР заочно приговорил лейтенанта националистического полка «Азов»* Дмитрия Поповичева к 28 годам колонии строгого режима. Он ответственен за обстрел мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

По информации ведомства, в промежутке с 7 марта по 15 апреля 2022 года он приказывал боевикам взвода открывать огонь по жилым домам в западной части Мариуполя. Тогда националисты произвели примерно 100 обстрелов из миномета «VZ-82» 120-миллиметрового калибра.

«В результате указанных преступных действий повреждено три домовладения, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — сообщили в ведомстве.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru писал, что расстрелявшие жителей Мариуполя боевики ВСУ приговорены к пожизненному в ДНР.

* — признано террористической организацией и запрещено в РФ

Тема:
Спецоперация
3 апр
Прыгнуть выше головы: раскрыт новый план главкома ВСУ с применением F-16
3 апр
Под защитой: авиация РФ уничтожает позиции ВСУ вдоль границы Белгородской области
3 апр
Песков опроверг слова Зеленского о якобы мобилизации в России
3 апр
«Стратегическое значение»: на Украине рассказали, каким будет лето на передовой
3 апр
«Это очевидно»: в Венгрии сделали заявление о приглашении Украины в НАТО
3 апр
«Правила игры для неонацистского режима»: какое оружие Запад отправляет на Украину
3 апр
«Та же история»: на Украине предсказали Часов Яру судьбу Авдеевки
3 апр
ВС РФ уничтожили украинский ангар для производства дронов и сбили авиабомбы JDAM
3 апр
«Ценное приобретение»: в США заявили о широких возможностях российских Ан-124
3 апр
«Запросы были»: в Бразилии заняли однозначную позицию по военной поддержке Украины
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

0:40
«Женился на мне ради этого»: как Марина Федункив проводит время с молодым итальянцем
0:34
Кустурица допустил, что снимет одну из своих работ в кинопарке «Москино»
0:19
Директора «Дагэнерго» арестовали по делу о хищении 2,8 миллиарда рублей
0:02
Пользователи сообщили о массовом сбое сервисов запрещенной Meta*
23:53
«Изображают персонажей вакханалии»: омбудсмен о негативном влиянии ряда мультфильмов на детей
23:40
Прыгнуть выше головы: раскрыт новый план главкома ВСУ с применением F-16

Сейчас читают

Онколог раскрыла секрет, как снизить риск развития рака толстой кишки на 60%
Германия задержала судно с российским ураном для АЭС США из-за фанеры
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок