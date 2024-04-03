Лейтенанта «Азова»* заочно осудили на 28 лет за обстрелы мирного населения
В 2022 году обвиняемый приказал своим боевикам открыть огонь по жилым домам в Мариуполе.
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
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Суд в ДНР заочно приговорил лейтенанта националистического полка «Азов»* Дмитрия Поповичева к 28 годам колонии строгого режима. Он ответственен за обстрел мирных граждан в Мариуполе. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
По информации ведомства, в промежутке с 7 марта по 15 апреля 2022 года он приказывал боевикам взвода открывать огонь по жилым домам в западной части Мариуполя. Тогда националисты произвели примерно 100 обстрелов из миномета «VZ-82» 120-миллиметрового калибра.
«В результате указанных преступных действий повреждено три домовладения, их собственникам причинен значительный ущерб. Мирные граждане, находившиеся в момент обстрелов в укрытиях, не пострадали», — сообщили в ведомстве.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о проведении СВО было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru писал, что расстрелявшие жителей Мариуполя боевики ВСУ приговорены к пожизненному в ДНР.
* — признано террористической организацией и запрещено в РФ
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