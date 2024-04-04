«Главное послание»: на Украине пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

|
Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

Кулеба пообещал испортить вечеринку в честь основания НАТО просьбами ПВО

«Главное послание»: на Украине пообещали «испортить вечеринку» в честь основания НАТО

Фото: © РИА Новости / Михаил Маркив

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Киевский режим прямо заявил о своих намерениях западным «партнерам». О чем именно идет речь?

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал «испортить вечеринку» в честь 75-летия основания НАТО новыми просьбами о предоставлении Киеву ракетных комплексов Patriot. Об этом дипломат заявил перед плановым заседанием Совета Украина — НАТО на уровне руководителей внешнеполитических ведомств.

«Я не хочу портить вечеринку в честь дня рождения, но мое главное послание касается Patriot. <…> Мы говорим про Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты», — передает слова Кулебы ТАСС.

Глава украинского МИД в очередной раз отметил, что у Запада «много таких систем», и он лично приложит максимум усилий, чтобы киевский режим как можно быстрее получил требуемое.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Запад и Европейский союз усилили антироссийские санкции, одновременно поставляя Киеву вооружение для продолжения конфликта. Однако последнее время ВСУ заявляют о нехватке снарядов из-за того, что их «партнеры» не могут согласовать очередную партию помощи, как в Европе, так и в США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что политологи раскрыли истинный смысл существования НАТО.

Тема:
Спецоперация
4 апр
Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине
4 апр
«Отношения скатились»: в Кремле заявили о прямой конфронтации НАТО и России
4 апр
«Вскоре придется»: в США назвали страны, которые готовят войска для отправки на Украину
4 апр
Ключевой город: какой момент станет переломным в битве за Донбасс
4 апр
Российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове
4 апр
ВСУ атаковали дронами грузовик с продуктами под Херсоном: есть погибшие
4 апр
Силовики обнаружили в ДНР заминированный схрон с оружием ВСУ
4 апр
В Краснодарском крае задержали экс-военного Израиля, пытавшегося вступить в ВСУ
4 апр
Пять дронов ВСУ уничтожили над Тульской и Белгородской областями
4 апр
«Солнцепек» выжигает укрытия ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день
+16° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 48%
92.53
0.24 99.41
-0.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:26
Путин заявил о дефиците кадров в России в ближайшие годы
14:22
Комика Руслана Белого* оштрафовали за нарушение закона об иноагентах
14:16
Соскучились по хорошему кино? Популярность комедий 2000-х резко возросла
14:14
Песков перенаправил в Минобороны РФ вопрос о переговорах по Украине
14:08
В Москве уволен глава отдела полиции «Коммунарский» Тургенев
14:07
«Только на словах»: почему Совет Европы не смог расследовать пожар в Доме профсоюзов в Одессе

Сейчас читают

Кустурица рассказал о планах снять три фильма по Достоевскому, Гоголю и Толстому
Соцфонд сообщил о поступлении россиянам денег на карты «Мир» 3, 5 и 8 апреля
Жизнь — сказочный реализм: Вилкова предстала в «Сказках Гофмана» в новом амплуа
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок