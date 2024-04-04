Российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.
Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин
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Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в районе города Краматорска в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Также, по данным военного ведомства России, ПВО перехватили и уничтожили 196 беспилотников ВСУ и 18 снарядов американской системы HIMARS.
Кроме того, ВС РФ нанесли массированные удары по местам дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также складам боеприпасов, боевикам и технике ВСУ в 135 районах Украины.
Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове.
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