Российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 0

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска сбили украинский Су-27 под Краматорском

Фото: © РИА Новости / Андрей Стенин

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Тема:
Спецоперация

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский истребитель Су-27 в районе города Краматорска в ДНР. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Также, по данным военного ведомства России, ПВО перехватили и уничтожили 196 беспилотников ВСУ и 18 снарядов американской системы HIMARS.

Кроме того, ВС РФ нанесли массированные удары по местам дислокации иностранных наемников в Харьковской области, а также складам боеприпасов, боевикам и технике ВСУ в 135 районах Украины.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российское подполье заявило об ударе по танковому училищу ВСУ в Харькове.

Тема:
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