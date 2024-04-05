Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ани из Тюмени
Помочь девочке может только дорогостоящая операция.
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Ани из Тюмени.
У девочки страшное неизлечимое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Ребенку нужна операция, которая поможет облегчить страдания. Но на это требуется более 1,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но благодаря именно вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!
За сутки вы перечислили 3 510 069 рублей. Этих средств хватит на лечение Ани, остальные деньги пойдут на помощь другим подопечным благотворительного фонда. Спасибо вам большое.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пятый канал провел специальную акцию «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде. Зрителям удалось за сутки собрать 6 258 447 рублей.
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