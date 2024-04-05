Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ани из Тюмени

Эфирная новость 20

Помочь девочке может только дорогостоящая операция.

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказывали историю Ани из Тюмени.

У девочки страшное неизлечимое заболевание — спинальная мышечная атрофия. Ребенку нужна операция, которая поможет облегчить страдания. Но на это требуется более 1,5 миллиона рублей. Таких денег у семьи нет. Но благодаря именно вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать нужную сумму. И даже больше!

За сутки вы перечислили 3 510 069 рублей. Этих средств хватит на лечение Ани, остальные деньги пойдут на помощь другим подопечным благотворительного фонда. Спасибо вам большое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Пятый канал провел специальную акцию «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде. Зрителям удалось за сутки собрать 6 258 447 рублей.

Тема:
День Добрых Дел
4 апр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ани из Тюмени
29 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде
28 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для пострадавших от терактов в Красногорске и Белгороде
22 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для семилетней Софии
21 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетней Софии
15 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для трехлетнего Саши
14 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для трехлетнего Саши
8 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для шестилетнего Артема
7 мар
На Пятом канале акция «День добрых дел» для шестилетнего Артема
2 мар
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для 15-летнего Назара
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