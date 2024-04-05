В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист 16 0

О его порче стало известно ранее в пятницу — там сгорели возложенные цветы, лампады и свечи, а закладной камень обуглился.

В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»

Фото: Telegram / Администрация поселения Десеновское / admdesenovskoe

Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Стихийный мемориал жертвам теракта в «Крокус Сити Холле» в Новой Москве привели в порядок. Об этом сообщается в Telegram-канале администрации поселения Десеновское.

В ЖК «Новые Ватутинки» в микрорайоне Центральный ЖК расположен закладной камень. Мемориал посвящен памяти воинов-участников локальных конфликтов и был заложен в феврале текущего года в присутствии жителей поселения Десеновское.

Позднее там появился стихийный мемориал жертвам мартовского теракта в «Крокус Сити Холле». О его порче стало известно ранее в пятницу, 5 апреля, — сгорели возложенные там цветы, лампады и свечи, а закладной камень обуглился.

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Стрельба в Крокус Сити Холл
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