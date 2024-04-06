Актер Дуэйн «Скала» Джонсон пожалел о поддержке Джо Байдена в 2020 году

Американский актер и бывший рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон сожалеет, что поддерживал президента Джо Байдена во время его предвыборной кампании в 2020 году. Об этом он рассказал на ток-шоу Fox & Friends. По его словам, активное возвышение нынешнего главы США на фоне травли предшественника Дональда Трампа расколола общество. «Скала» считает, что лидера страны должны выбирать граждане, а не политтехнологи.

«Думаю, поддержка Байдена несколько лет назад была лучшим решением для меня на тот момент… Сейчас, готовясь к этим выборам, я понимаю, что не буду этого делать снова, моя цель — объединить страну», — заявил актер.

Джонсон подчеркнул, что сегодня полностью солидарен с мнением американцев. Он уверен, что люди проголосуют «так, как им нужно». Свои мысли относительно достойных кандидатов «Скала» предпочел оставить при себе. Но отметил, что хоть и крайне недоволен нынешним положением США, как оптимист верит, что тяжелые времена рано или поздно заканчиваются.

«Как и многие из нас, не доверяя всем политикам, я доверяю американскому народу. И тот, за кого он проголосует, является моим президентом, которого я поддержу на 100%», — заключил Джонсон.

Американские журналисты регулярно обсуждают слабую предвыборную кампанию Байдена, который, несмотря на преклонный возраст (81 год), собирается переизбираться. Демократы беспокоятся, что его соперник Дональд Трамп окажется куда более успешным выдвиженцем.

Экс-президент Барак Обама также призывал сторонников Байдена усилить кампанию, так как не желает возвращения республиканца Трампа. Тот, в свою очередь, по данным The Wall Street Journal, обгоняет действующего лидера в рейтингах. Выборы запланированы на 5 ноября текущего года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, чего боится мечтающий снова занять высокий пост Дональд Трамп.