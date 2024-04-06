В Киевской области повреждено частное предприятие

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова 47 0

До этого в регионе звучала воздушная тревога.

В Киевской области повреждено частное предприятие

Фото: www.globallookpress.com / Leonid Faerberg

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Тема:
Спецоперация

В Киевской области серьезные повреждения получило частное предприятие. Об этом сообщает украинский телеканал ТСН со ссылкой на заявления местных властей.

Утверждается, что поражены помещения в селе Макаров Бучанского района. Ранее в этом районе звучала воздушная тревога и работала система противовоздушной обороны (ПВО).

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подполье сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.

Тема:
Спецоперация
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