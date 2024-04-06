Российские войска сорвали попытку ВСУ перейти на левый берег Днепра

РФ продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины.

Российские войска уничтожили пять украинских лодок, на которых боевики ВСУ пытались перейти на левый берег Днепра. Об этом сообщает начальник пресс-центра группировки войск «Днепр» Роман Кодрян.

«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БПЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», — рассказал Кодрян.

Также ВС РФ нанесли поражение местам дислокации противника на правом берегу Днепра. Потери ВСУ на херсонском направлении составили до 30 убитых и раненых, американская артиллерийская установка Paladin и три гаубицы.

Россия продолжает специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что подполье сообщило о поражении склада боеприпасов ВСУ в Харькове.