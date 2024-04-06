Путин подписал закон, запрещающий увольнять вдов участников СВО

Также президент РФ утвердил правовые нормы соцзащиты в отношении российских военнослужащих.
Фото: © РИА Новости / Антон Денисов
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, запрещающий увольнение вдов российских военнослужащих, погибших в ходе спецоперации. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам в Трудовом кодексе РФ, работодатель не имеет право увольнять женщин, потерявших мужей на СВО, в течение одного года после гибели супруга. Исключением являются ликвидация предприятия, неисполнение трудовых обязанностей, аморальное поведение и повторный брак.
Также российский лидер подписал закон об освобождении участников СВО от уплаты процентов по потребительским кредитам и займам, накопившихся за время кредитных каникул. Если часть процента уже уплачена, средства пойдут в счет погашения основного долга.
Россия ведет специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято после того, как народ Луганской и Донецкой народных республик обратился к российскому лидеру с просьбой защитить их от неонацистского киевского режима.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Путин исключил переход экономики России на военные рельсы.
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