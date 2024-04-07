Что стало известно из аудита строительства дамбы в Орске

Первая неделя апреля принесла бурные паводки в 36 регионах страны. В трех субъектах федерации — Алтайском крае, Самарской и Оренбургской областях — ввели режим ЧС.

И если на Алтае и в Поволжье большая вода уже пошла на спад, то в Оренбуржье, напротив, ситуация осложнилась. Река Урал выходит из берегов, в двух крупнейших городах области — Оренбурге и Орске — объявлена массовая эвакуация.

Президент России Владимир Путин получил доклады губернатора Дениса Паслера и главы МЧС Александра Куренкова о ситуации в регионе и поручил министру незамедлительно вылететь на место для организации необходимой работы. Паводок в Орске может быть самым мощным за последние 100 лет.

Более двух тысяч жилых домов уже под водой. Хотя была дамба, построенная специально для защиты города от весенних разливов в 2010 году стоимостью почти в миллиард рублей.

Вода не просто перелилась через край, она размыла насыпь — теперь уже в двух местах. За последние четыре года у Ростехнадзора к этому сооружению были десятки замечаний.

Почему в «час икс» дамба не выдержала, разберутся следователи, возбуждены два уголовных дела по статьям «Халатность» и «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ». В зоне бедствия работает корреспондент «Известий» Денис Воробьев.

Времени на раздумья не было — дома уходили под воду за считанные минуты. Людям приходилось экстренно собирать детей, хватать документы и уезжать как можно дальше.

Большая вода забирала город стремительно — каждый час по новому кварталу. Теперь даже самые смелые поняли: переждать дома не получится.

Прогнозировать, как будет развиваться события, сложно. Власти теперь настроены более чем решительно.

По улицам Старого города сложно проехать даже на самосвале. Уровень воды поднялся настолько, что не видно даже колес.

Общий масштаб бедствия вы можете оценить сами. Легковые автомобили полностью ушли под воду: куда не может проехать техника, приходится пробираться на лодках, чтобы эвакуировать тех, кто все еще ждет спасения.

Спасенных передают волонтерам — для Евгения это седьмой рейс. Однако даже на такой машине уже мало где проедешь — от многих дорог попросту ничего не осталось, но пытаются спасти всех, кого встречают.

Спасателям и волонтерам приходится прочесывать улицу за улицей, заглядывая в каждое окно, в любом из этих домов могут быть люди, которые ждут эвакуации. В отдаленных районах нет связи, поэтому приходится надеяться на вот такие вылазки волонтеров.

Нам удалось спасти вот этого мужчину, который взял с собой продукты первой необходимости. Пункты временного размещения развернули в школах и лицеях Орска.

Уже открыты 12, еще 4 готовятся — они рассчитаны на 13 тысяч человек. Сотни жителей Орска и его окрестностей, до которых вода пока не добралась, тоже пришли на помощь пострадавшим: они постоянно везут питьевую воду, продукты, теплую одежду.

Пока люди борются со стихией, компетентные люди разбираются, как такое вообще стало возможно. Ведь буквально накануне местные чиновники вроде бы инспектировали дамбу и уверяли — она надежна, и беспокоится не о чем, но сооружение не выдержало.

Это особенно странно, учитывая, что и Ростехнадзор, и МЧС ранее указывали тем же местным чиновникам, что на дамбе есть ряд нарушений и недочетов — ее состояние неудовлетворительное. Месяц назад прокуратура даже вынесла городским властям предостережение, к которому они, судя по всему, не прислушались.

Рухнувшая дамба обошлась федеральному бюджету почти в миллиард рублей. Как они расходовались и на что пошли на самом деле — теперь еще один большой вопрос у следователей.

Заказчик — ГУП «Облжилкомхоз», подрядчик- ООО «Спецстрой-3». Еще в 2013-м, всего через три года после строительства, Федеральная служба финансового надзора выявила факты нарушения расходования бюджетных средств.

Независимый эксперт Олег Дюкарев, который и проводил аудит, в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал — стоимость работ была искусственно завышена.

«Нарушения были как при строительстве дамбы, так и при составлении сметной документации. Акты выполненных работ были составлены с нарушением, мной это было установлено», — говорит он.

Мы нашли и еще один интересный факт — это касается непосредственного обслуживания дамбы. В декабре прошлого года городская администрация заключила с муниципальным предприятием «Спецавтотехуправление» контракт на эксплуатацию плотины до конца 2024 года на полтора миллиона рублей.

Но участие в аукционе принимала только одна эта компания — следователи этот факт тоже проверят. Сейчас уровень воды продолжает подниматься.

Известно, что вечером 6 марта произошел еще один прорыв дамбы возле поселка Никель. Оттуда также экстренно эвакуируют население — по прогнозам, впереди еще и дождь.