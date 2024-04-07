Расколоть не удалось: после теракта в «Крокусе» россияне массово идут добровольцами на СВО

Как сообщает Минобороны, в последние дни увеличился поток добровольцев, желающих заключить контракт. Ежедневно в пункты отбора приходят до 1,7 тысячи человек.

Одна из мотиваций — желание воздать по заслугам за теракт в «Крокус Сити Холле», где «украинский след» проступает все четче. Расследование теракта продолжается, за эту неделю задержано еще четыре фигуранта, помогавших нападавшим.

Следственные органы будут распутывать этот клубок связей, пока не дойдут до всех причастных к теракту. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин правоохранительным органам.

«Те, кто применяет это оружие, — а это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже, — должны понимать, что оно обоюдоострое. Заказы преступлений за деньги не единичны. Также в этой профессиональной среде — можно сказать, и вы это хорошо знаете: в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Так же все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся», — сказал глава государства.

Следственный комитет опубликовал содержимое телефона одного из террористов, где хранился целый ворох проукраинской пропаганды. Это дает понимание, как проходила вербовка граждан Таджикистана для нападения, как их обрабатывали.

Если бы украинская разведка действовала напрямую, если бы послала своих агентов, как было во время покушения на Дарью Дугину, например, то они бы не выполнили главную задачу — расколоть общество по национальному признаку.

Посеять зерна ксенофобии и вражды, в том числе и религиозной. Киев при этом не скрывает своих намерений: в интервью Time представитель СНБО Украины открыто рассказывает, что его ведомство проводит психологические операции в соцсетях по внесению смуты и вражды по следам «Крокуса».

Президент, когда ставил перед МВД задачи обратил особое внимание, что надо действовать аккуратно и пресекать ксенофобию и исламофобию на корню.

«Недопустимо, хочу подчеркнуть, использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии и так далее. Собственно, это и была главная цель террористов и их заказчиков — прежде всего посеять раздор и панику, распри и ненависть в нашей стране, расколоть Россию изнутри. Это их главная задача. Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать», — указал Путин.

Президент четко обозначил принцип: «приехать жить и трудиться в Россию смогут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю». И это относится не только к гостям из стран Средней Азии.

Вербовщики, прежде всего украинские, используют всех, кто, находясь в России, чувствует себя здесь чужими, или просто наивных граждан, прежде всего, молодых.

На той же коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что за два года, то есть с начала СВО, выявлено 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта. Это же ведь все были не иностранцы, это были россияне.