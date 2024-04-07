Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России

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ФСБ задержала еще четверых иностранных граждан по делу о теракте в «Крокусе»

Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Стрельба в Крокус Сити Холл

Сотрудники силовых ведомств сутками не спят, чтобы обеспечивать безопасность граждан.

Президент России Владимир Путин на днях четко обозначил принцип: «Приехать жить и трудиться в Россию смогут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю». И это относится не только к гостям из стран Средней Азии. Вербовщики, прежде всего украинские, используют всех, кто, находясь в России чувствует себя здесь чужими, или просто наивных граждан, прежде всего молодых.

На той же коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что за два года, то есть с начала СВО, выявлено 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта. Это же ведь все были не иностранцы, это были россияне. О методах, с помощью которых против нас воюют, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.

Всегда на страже

Охота на пособников террористов не останавливается. Новые подозреваемые задержаны в Омске, Екатеринбурге и Москве. Они плачут, заикаются. В день трагедии их не было в «Крокусе», но руки этих людей — так же, по локоть, в крови. Они переводили деньги на покупку оружия, автомобилей. Вербовали боевиков.

А это Каспийск — сотрудники ФСБ задержали еще четверых иностранных граждан, причастных к теракту в «Крокусе».

«Я возил оружие ребятам, которые напали на „Крокус“. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — заявил задержанный.

13 подозреваемых — уже за решеткой, но их очевидно будет больше. Каждый — понесет заслуженное наказание. Подробности — в репортаже.

Тема:
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