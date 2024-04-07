Все враги будут наказаны: кто и как помогает в поимке террористов в России
ФСБ задержала еще четверых иностранных граждан по делу о теракте в «Крокусе»
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Сотрудники силовых ведомств сутками не спят, чтобы обеспечивать безопасность граждан.
Президент России Владимир Путин на днях четко обозначил принцип: «Приехать жить и трудиться в Россию смогут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю». И это относится не только к гостям из стран Средней Азии. Вербовщики, прежде всего украинские, используют всех, кто, находясь в России чувствует себя здесь чужими, или просто наивных граждан, прежде всего молодых.
На той же коллегии МВД глава ведомства Владимир Колокольцев заявил, что за два года, то есть с начала СВО, выявлено 438 лиц, причастных к поджогам военкоматов и объектов железнодорожного транспорта. Это же ведь все были не иностранцы, это были россияне. О методах, с помощью которых против нас воюют, расскажет корреспондент «Известий» Игорь Капориков.
Всегда на страже
Охота на пособников террористов не останавливается. Новые подозреваемые задержаны в Омске, Екатеринбурге и Москве. Они плачут, заикаются. В день трагедии их не было в «Крокусе», но руки этих людей — так же, по локоть, в крови. Они переводили деньги на покупку оружия, автомобилей. Вербовали боевиков.
А это Каспийск — сотрудники ФСБ задержали еще четверых иностранных граждан, причастных к теракту в «Крокусе».
«Я возил оружие ребятам, которые напали на „Крокус“. Я отвез им оружие из Махачкалы в Мытищи», — заявил задержанный.
13 подозреваемых — уже за решеткой, но их очевидно будет больше. Каждый — понесет заслуженное наказание. Подробности — в репортаже.
- 7 апр
- Расколоть не удалось: после теракта в «Крокусе» россияне массово идут добровольцами на СВО
- 6 апр
- МИД РФ назвал кощунственным материал Foreign Policy о теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- В Новой Москве привели в порядок мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- «Музыка лечит»: Серябкина рассказала, к чему стремится в творчестве
- 5 апр
- В Москве арестован еще один фигурант дела о теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- В Новой Москве сгорел мемориал жертвам теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- Ракова: в больницах Москвы остаются 37 пострадавших при теракте в «Крокусе»
- 5 апр
- Сотрудники все знали? Что помогло спасти сотни людей во время теракта в «Крокусе»
- 5 апр
- Фото боевиков ВСУ и «Крокуса»: что обнаружили в телефонах предполагаемых исполнителей теракта
- 5 апр
- ФСБ опубликовала видео задержания пособников террористов из «Крокуса»
Читайте также
81%
0.11 100.13
0.06
Нашли ошибку?