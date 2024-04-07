Уникальная структура: чем занимается фонд «Защитники Отечества»

Такое ощущение, что планировали эти атаки на Белгородчину и другие диверсии те, кто не знает Россию. Уровень патриотизма только растет.

Вот свежие данные ВЦИОМ. За всю историю проведения подобных опросов, — а это с 2000 года — рекордный показатель: 94% опрошенных на прямой вопрос ответили «я — патриот». И растет одобрение решения начать специальную военную операцию — поддержка выросла до 68%.

И, напротив, на 6% по сравнению с февралем 2022-го сократилось число тех, кто не одобряет. Такая сплоченность общества определяет и отношение к участникам СВО.

Они герои, они защищают нашу страну. Год назад был создан фонд, который помогает решать вопросы ветеранам боевых действий и членам их семей.

Подобной структуры не было в истории нашей страны ни разу — даже после Великой Отечественной, не говоря про последующие локальные конфликты. Как отчиталась глава фонда Анна Цивилева, к ним поступило почти миллион звонков и заявлений.

За каждым обратившимся закреплен помощник, который не только реагирует на заявки, но и предлагает те виды услуг, льгот, которые положены бойцам и членам их семей.

«Анна Евгеньевна, я смотрю, Вы постоянно в ходе нашей беседы очень тепло говорите о тех людях, с которыми работаете: „защитники“, „наши ребята“ и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться: и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Вот такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем», — сказал президент России Владимир Путин.

Важно, что отделения фонда одновременно заработали и на территории Донбасса, и Новороссии, а, значит, все ополченцы, что с оружием в руках с 2014 года защищали свою землю, получают те же льготы, что и военнослужащие сейчас. Как рассказала Цивилева, 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, шесть тысяч жителей ДНР и ЛНР получили статус члена семьи погибшего.

На наших глазах происходит восстановление исторической справедливости государственного масштаба. Эти люди верили в идеи русского мира, и жизнь за эти идеи отдавали, когда в большой России еще не все осознавали, что происходит.

На этой неделе президент по видеосвязи участвовал в открытии новых объектов — спортшколы олимпийского резерва в Луганске, перинатального центра в Донецке, филиала академии МВД и жилого квартала в Мариуполе. Кстати, Минстрой обещает, что до конца года все многоквартирные дома в этом городе будет восстановлены.

И вот сейчас перед оставшимися жителями Украины есть две картинки. Что предлагает Москва: мир, развитие, поддержку семей, что предлагает Киев: войну, смерть, деградацию ради утопического лозунга выйти на границы 1991-го.

А по большому счету ради того, чтобы поверившие в свою вседозволенность политики Вашингтона, Брюсселя и прочих столиц могли и дальше делать все, что им заблагорассудится.

Это не то, что несравнимые понятия, это просто разные чаши весов. И с каждым днем СВО это противоречие становится все более очевидным.