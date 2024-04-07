Уникальная структура: чем занимается фонд «Защитники Отечества»

Эфирная новость 99 0

За каждым обратившимся закреплен помощник, который не только реагирует на заявки, но и предлагает те виды услуг, льгот, которые положены бойцам и членам их семей.

Фото, видео: © РИА Новости / Максим Богодвид; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Такое ощущение, что планировали эти атаки на Белгородчину и другие диверсии те, кто не знает Россию. Уровень патриотизма только растет.

Вот свежие данные ВЦИОМ. За всю историю проведения подобных опросов, — а это с 2000 года — рекордный показатель: 94% опрошенных на прямой вопрос ответили «я — патриот». И растет одобрение решения начать специальную военную операцию — поддержка выросла до 68%.

И, напротив, на 6% по сравнению с февралем 2022-го сократилось число тех, кто не одобряет. Такая сплоченность общества определяет и отношение к участникам СВО.

Они герои, они защищают нашу страну. Год назад был создан фонд, который помогает решать вопросы ветеранам боевых действий и членам их семей.

Подобной структуры не было в истории нашей страны ни разу — даже после Великой Отечественной, не говоря про последующие локальные конфликты. Как отчиталась глава фонда Анна Цивилева, к ним поступило почти миллион звонков и заявлений.

За каждым обратившимся закреплен помощник, который не только реагирует на заявки, но и предлагает те виды услуг, льгот, которые положены бойцам и членам их семей.

«Анна Евгеньевна, я смотрю, Вы постоянно в ходе нашей беседы очень тепло говорите о тех людях, с которыми работаете: „защитники“, „наши ребята“ и так далее. Вот так внимательно, с любовью надо ко всем относиться: и непосредственно к нашим воинам, и к членам их семей. Вот такое отношение к людям нужно сохранить и в будущем», — сказал президент России Владимир Путин.

Важно, что отделения фонда одновременно заработали и на территории Донбасса, и Новороссии, а, значит, все ополченцы, что с оружием в руках с 2014 года защищали свою землю, получают те же льготы, что и военнослужащие сейчас. Как рассказала Цивилева, 12 тысяч добровольцев получили удостоверения ветеранов боевых действий, шесть тысяч жителей ДНР и ЛНР получили статус члена семьи погибшего.

На наших глазах происходит восстановление исторической справедливости государственного масштаба. Эти люди верили в идеи русского мира, и жизнь за эти идеи отдавали, когда в большой России еще не все осознавали, что происходит.

На этой неделе президент по видеосвязи участвовал в открытии новых объектов — спортшколы олимпийского резерва в Луганске, перинатального центра в Донецке, филиала академии МВД и жилого квартала в Мариуполе. Кстати, Минстрой обещает, что до конца года все многоквартирные дома в этом городе будет восстановлены.

И вот сейчас перед оставшимися жителями Украины есть две картинки. Что предлагает Москва: мир, развитие, поддержку семей, что предлагает Киев: войну, смерть, деградацию ради утопического лозунга выйти на границы 1991-го.

А по большому счету ради того, чтобы поверившие в свою вседозволенность политики Вашингтона, Брюсселя и прочих столиц могли и дальше делать все, что им заблагорассудится.

Это не то, что несравнимые понятия, это просто разные чаши весов. И с каждым днем СВО это противоречие становится все более очевидным.

Тема:
Спецоперация
7 апр
Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО
7 апр
«Боготворю этих ребят»: Александр Маршал спел для ивановских десантников в зоне СВО
7 апр
Зеленский поддержал идею Макрона о возможной отправке западных войск на Украину
7 апр
Вопреки всему: удары ВСУ по приграничным областям лишь сплотили граждан России
7 апр
На Украине хотят сделать военнообязанными женщин от 18 до 60 лет
7 апр
«Положили тела в лодку»: боевики ВСУ расстреляли сослуживцев на берегу Днепра
7 апр
Столтенберг допустил компромиссы со стороны Украины в конфликте с Россией
6 апр
Во Франции предрекли разрушение страны в случае столкновения с Россией
6 апр
Нехватка боеприпасов вынудила боевиков ВСУ искать снаряды по болотам
6 апр
«Где можно и нельзя»: почему Польша подняла авиацию из-за действий России в рамках СВО
+4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
92.42
0.11 100.13
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 7 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

8:00
«От всей души»: Песков поздравил Матвиенко с 75-летием
7:46
Беременность не помеха: голая Бьянка Цензори переходит все грани дозволенного
7:39
Провайдеры в России получили свободный доступ в многоквартирные дома
7:26
Уникальная структура: чем занимается фонд «Защитники Отечества»
7:12
Джеки Чану — 70: чем занимается и как сейчас живет звезда комедийных боевиков
6:54
«Дымовая завеса»: какую роль США отвели украинцам на яхте «Андромеда» при терактах на «Северных потоках»

Сейчас читают

Не хоронят почти месяц: чего ждут родственники Александра Ширвиндта
Почему битва за Часов Яр может стать одним из поворотных моментов СВО
«Выпала из окна по пьяни»: соседка обвинила Либерж Кпадону в алкоголизме
Ждать совсем недолго: каким будет новый «Домовенок Кузя» и какие тайны он хранит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака
5 знаков зодиака обретут любовь весной 2024 — гороскоп
Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
Как сложилась судьба актеров из советских фильмов — сказок