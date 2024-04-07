Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область: что сейчас происходит на месте потопа
Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
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Министр экстренно вылетел в регион, чтобы организовать работы по ликвидации последствий паводка.
Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, на место масштабного паводка. Соответствующая информация появилась в официальном Telegram-канале ведомства.
Поручение Куренкову дал президент России Владимир Путин. На месте российский министр организует работы по экстренной ликвидации последствий паводка.
Уже известно, что в ближайшее время Александр Куренков посетит Орск — этот город больше остальных в области пострадал от поднявшегося уровня воды.
Что стало известно из аудита строительства дамбы в Орске
Прорыв дамбы в Орске произошел вечером минувшей пятницы, 5 апреля. Спасатели сразу же приступили к эвакуации местных жителей. Мало того, вызволяли из воды не только людей, но даже животных, которые остались заблокированными в домах — те быстро уходили под воду.
В настоящий момент в Орске действуют 12 пунктов временного размещения людей. Если будет необходимо — власти увеличат их количество.
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